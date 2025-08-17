Ndërlidhjet

Protestuesit në Izrael kërkojnë armëpushim në Gazë dhe lirim pengjesh

Protestuesit duke bllokuar autostradën që lidh Tel Avivin me Jerusalemin.
Protestuesit kanë dalë të dielën nëpër rrugët e Izraelit me thirrjet për dhënie fund të luftës në Gazë dhe arritje të marrëveshjes për lirim pengjesh, që po mbahen nga militantët e Hamasit – grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera – teksa ushtria izraelite përgatitet për ofensivë të re.

Protestat janë organizuar rreth një javë pasi kabineti i sigurisë së Izraelit i ka miratuar planet për kapjen e qytetit të Gazës në Rripin e Gazës, pas 22 muajve luftë që ka përkeqësuar rëndë situatën në territorin palestinez.

Lufta është nxitur nga militantët e Hamasit, të cilët kanë kryer sulm në Izrael në tetor të vitit 2023, dhe i kanë marrë rreth 250 pengje.

Besohet se 49 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, përfshirë 27 që janë të vdekur, sipas ushtrisë izraelite.

Një flamur i madh izraelit me portretet e pengjeve të mbetura, është shpalosur në të ashtuquajturin Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv.

Protestuesit i kanë bllokuar disa rrugë në qytet, përfshirë autostradën që lidh Tel Avivin me Jerusalemin, duke ua vënë zjarrin gomave dhe duke bllokuar trafikun.

Organizatorët e protestave dhe përfaqësuesit e familjeve të pengjeve kanë bërë thirrje për grevë të përgjithshme të dielën – ditën e parë të javës në Izrael.

Në Jerusalem dhe Tel Aviv, shumë biznese janë mbyllur.

Egjipti ka thënë ditëve të fundit se ndërmjetësuesit janë duke negociuar një armëpushim 60-ditor që përfshin lirimin e pengjeve, pasi rundi i kaluar i bisedimeve në Katar ka përfunduar pa ndonjë rezultat.

Disa pjesëtarë të Qeverisë që kundërshtojnë çdo marrëveshje me Hamasin, i kanë kritikuar protestat e së dielës.

Ministri i Financave, Bezalel Smotrich, e ka përshkruar protestën e si “fushatë të dëmshme që shkon në të mirë të Hamasit”.

Ministri i Kulturës, Miki Zohar, ka thënë se bllokimi i rrugëve dhe çrregullimi i jetës së përditshme “është gabim serioz dhe shpërblim për armikun”.

Policia izraelite e ka rritur numrin e pjesëtarëve të saj në rrugë, duke thënë se nuk do të tolerohet prishja e rendit publik.

Plani izraelit për të zgjeruar luftën në qytetin e Gazës është kritikuar ashpër nga shumë diplomatë në botë.

Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar për zi buke në Gazë, pasi Izraeli e ka zvogëluar sasinë e ndihmave humanitare që mund të hyjnë në atë territor.

Sulmet e Hamasit në Izrael kanë lënë të vdekur rreth 1.200 njerëz, kryesisht civilë.

Nga ofensiva izraelite në Gazë janë vrarë mbi 61.000 njerëz, sipas të dhënave të autoriteteve shëndetësore palestineze.

