Protestuesit përleshen me Policinë gjatë protestës antiqeveritare në Tiranë

Protestuesit hedhin koktej molotovi ndaj policisë gjatë protestës antiqeveritare në Tiranë, Shqipëri, 24 janar.
Një protestë e opozitës kundër Qeverisë është përshkallëzuar në përleshje mes protestuesve dhe oficerëve të Policisë të shtunën mbrëma në kryeqytetin Tiranë, raportoi televizioni shtetëror RTSH.

Protestuesit, të thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike në opozitë, Sali Berisha, u mblodhën para Qeverisë dhe Kuvendit të Shqipërisë në Tiranë, duke brohoritur kundër Qeverisë së kryeministrit Edi Rama.

Ai u kishte bërë thirrje protestuesve të mblidheshin “për t’ia bërë gjyqin Ramës”.

Berisha kërkon rrëzimin e Qeverisë së Ramës, duke e akuzuar për korrupsion, pasi në fund të vitit të kaluar autoritetet filluan hetime mbi dyshimet për korrupsion kundër zëvendëskryeministres, Belinda Balluku dhe zyrtarëve të tjerë.

Protestuesit u mblodhën për disa orë pranë ndërtesës së Qeverisë të shtunën, ku hodhën gjësende të forta dhe koktej molotovi në drejtim të oficerëve policorë, sipas RTSH-së.

Policia iu përgjigj atyre me topa uji, në përpjekje për t’i shpërndarë, por protestuesit u zhvendosën afër ndërtesës së Kuvendit. Pas rreth tri orëve, protestuesit u shpërndanë.

Disa oficerë policie kanë pësuar lëndime pas përplasjes, ndërsa një protestues u mor me ambulancë, raportoi RTSH.

Berisha tha pas protestës së 25 protestues u arrestuan dhe bëri thirrje për lirimin e tyre.

Autoritetet nuk kanë komentuar ende rreth protestës.

Berisha tha se “Edi Rama kërkonte përleshjen e policisë, e demonstruesve me policinë”.

“E garantoj që demonstruesit do të përleshen me Edi Ramën. Dhe i them këtu, mos ndërse policinë kundër protestuesve”, tha Berisha pas protestës.

Ai paralajmëroi se “këtë betejë do ta vazhdojmë, sepse ne kemi një mision dhe vetëm një mision, përmbysjen e këtij regjimi kriminal, e këtij narkoregjimi, e këtij armiku të shqiptarëve dhe të Shqipërisë”.

Kjo është protesta e dytë e opozitës kundër Qeverisë së Ramës në muajt e fundit.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ngriti aktakuzë kundër ministres së Ramës, Balluku, tetorin e kaluar dhe i ka kërkuar Kuvendit t’ia heqë imunitetin asaj dhe ta autorizojë arrestimin e saj.

Balluku, e cila njëherësh është edhe deputete dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, akuzohet se ka bërë shkelje gjatë dhënies së tenderëve.

Balluku i ka mohuar akuzat si “hedhje balte, insinuata, gjysmë të vërteta dhe gënjeshtra”, dhe tha se do të bashkëpunonte plotësisht me drejtësinë.

Ajo ishte pezulluar nga detyrat zyrtare dhe i ishte pamundësuar largimi nga shteti, por vendimi i SPAK-ut për pezullim u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese.

Rama tha se pas vendimit të Kushtetueses, tani SPAK-u po kërkon autorizim për arrestimin e Ballukut, qoftë për ta dërguar në burg apo në arrest shtëpiak.

Ai tha se “arrestet pa gjyq” janë bërë “modë e vrazhdë në Shqipëri”, por shtoi se nuk mund ta paragjykojë kërkesën në fjalë.

