Ndizen qirinj në nderim të Agon Zejnullahut që vdiq në Lipjan

3 Policia e Kosovës ka thënë se Zejnullahu ka qenë jobashkëpunues me zyrtarët e rendit, mirëpo nga pamjet e shpërndara në mediat sociale, që është thënë se janë nga rasti në Lipjan, viktima duket me duar të lidhura dhe në gjunjë, ndërsa më pas bartet me auto-ambulancë.