Seanca nis me mbrojtjen e Selimit
Avokati i Rexhep Selimit, Eric Tully, nis fjalën sot duke paralajmëruar se do t’i trajtojë tri tema në emër të klientit të tij: pretendimet e Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS) për rolin e Selimit si ministër i Rendit Publik, pretendimet për disa shkrime dore që pretendohet të jenë bërë prej Selimit, dhe më pas për disa përjashtime që mbulon ZPS-ja në dosjen e saj.
Sot nis dita e pestë e deklaratave përmbyllëse në rastin kundër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Gjykatën Speciale, me seli në Hagë.
Deri më tani kanë folur Prokuroria, mbrojtësit e viktimave, si dhe avokatët e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.
Radha sot është për avokatët e Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
