Hashim Thaçi dhe Rexhep Selimi.
Drejtpërdrejt Radha e mbrojtjes së Selimit dhe Krasniqit para Gjykatës Speciale

• Më 13 shkurt zhvillohet dita e pestë e deklaratave përmbyllëse në gjyqin kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, dhe ish-deputetit, Rexhep Selimi në Gjykatën Speciale, me seli në Hagë.

• Deri më tani fjalët përmbyllëse i kanë shpalosur Prokuroria, ekipi mbrojtës i viktimave, dhe mbrojtja e Thaçit dhe Veselit.

• Ndonëse Prokuroria ka kërkuar nga 45 vjet burgim për secilin të akuzuar, avokatët e Thaçit dhe Veselit i kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe kanë deklaruar se klientët e tyre janë plotësisht të pafajshëm.

• Ish-eprorët e UÇK-së, akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për të cilat të katërtit janë deklaruar të pafajshëm.

• Pas përmbylljes së deklaratave, çështja do të kalojë te trupi gjykues. Gjykatësit kanë tre muaj kohë që të marrin një vendim për çështjen, ose të kërkojnë zgjatjen e afatit për marrjen e vendimit.

Postim i ri
09:56

Seanca nis me mbrojtjen e Selimit

Avokati i Rexhep Selimit, Eric Tully, nis fjalën sot duke paralajmëruar se do t’i trajtojë tri tema në emër të klientit të tij: pretendimet e Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS) për rolin e Selimit si ministër i Rendit Publik, pretendimet për disa shkrime dore që pretendohet të jenë bërë prej Selimit, dhe më pas për disa përjashtime që mbulon ZPS-ja në dosjen e saj.

Avokati i Selimit, Eric Tully.
09:47

Mirëmëngjesi të gjithëve,

Sot nis dita e pestë e deklaratave përmbyllëse në rastin kundër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Gjykatën Speciale, me seli në Hagë.

Deri më tani kanë folur Prokuroria, mbrojtësit e viktimave, si dhe avokatët e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.

Radha sot është për avokatët e Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Ndiqeni blogun tonë për t’u informuar në kohë reale me zhvillimet brenda sallës së gjyqit.

Faleminderit që jeni me ne!

