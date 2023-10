Raportohet për mbi 500 të vrarë nga një sulm izraelit në një spital në Gazë

Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha të martën se Ushtria e Izraelit e ka bombarduar një spital në Qytetin e Gazës, i cili ishte i mbushur me të plagosur dhe me palestinezë të tjerë që po kërkonin strehim, duke i vrarë qindra prej tyre, raporton Associated Press (AP).

Nëse konfirmohet, atëherë ky do të jetë sulmi dukshëm më vdekjeprurës ajror nga Izraeli në pesë luftërat e deritanishme mes Izraelit dhe Hamasit që nga viti 2008.

Në fotografitë e publikuara në rrjetet sociale shihet zjarr i madh në dhomat e Spitalit al-Ahli, xhama të thyer dhe copa të trupave të njerëzve nëpër zonë.

Ministria tha se të paktën 500 persona janë vrarë.

Organizata Botërore e Shëndetësisë e dënoi sulmin ndaj spitalit në jug të Rripit të Gazës të martën, si dhe kërkoi mbrojtjen e menjëhershme të civilëve dhe kujdesit shëndetësor në enklavën palestineze.

"Ne e dënojmë fuqishëm sulmin ndaj Spitalit Al-Ahli Arab", tha drejtori i organizatës së OKB-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus në një reagim në rrjetin social X, i njohur më parë si Twitter.

Shumë spitale në Qytetin Gaza janë shndërruar në kampe refugjatësh për qindra njerëz, të cilët shpresojnë se Izraeli do t’i kursejë nga bombardimet, pasi i kishte urdhëruar të gjithë banorët e këtij qyteti dhe zonave përreth të largoheshin në drejtim të pjesës jugore të Rripit të Gazës.

Zëdhënësi i Ushtrisë së Izraelit, Daniel Hagari, tha se ende nuk ka hollësi rreth vdekjeve gjatë sulmit në spital.

“Ne do t’i mësojmë hollësitë dhe do ta njoftojmë publikun. Nuk e di a të them se ishte një sulm ajror izraelit”, tha ai.

Në jug, të martën bombardimet e pareshtura izraelite i vranë dhjetëra civilë dhe të paktën një komandant të lartë të grupit militant, Hamas, të cilat Izraelit thotë se për cak i kanë militantët.

Zyrtarët amerikanë janë duke punuar për ta bindur Izraelit të lejojnë furnizimin brenda Gazës për civilët, grupet humanitare dhe spitalet.

Izraeli e ka rrethuar Rripin e Gazës dhe nuk po lejon futjen e ushqimit, ujit, karburantit dhe rrymës që nga sulmi vdekjeprurës i Hamasit më 7 tetor.

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, u mor vesh me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, për të biseduar për krijimin e një mekanizmi për dërgimin e ndihmave në territorin e 2.3 milionë palestinezëve. Zyrtarët amerikanë thanë se përparimi në bisedime mund të duket modest, por theksuan se është hap i rëndësishëm përpara.

Megjithatë, nuk ka marrëveshje për këtë as të martën në mbrëmje.

Një zyrtar i lartë izraelit tha të martën se vendi i tij është duke kërkuar garanci se militantët e Hamasit nuk do t’i shfrytëzojnë këto ndihma.

Tzahi Hanegbi, kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Izraelit, la të kuptohej se futja e ndihmave në Gaza do të varet nga lirimi i pengjeve që po mbahen nga Hamasi.

“Kthimi i pengjeve, që është i shenjtë në sytë tonë, është komponent kyç në çfarëdo përpjekje [për marrëveshje] humanitare”, tha ai, pa shpjeguar nëse Izraeli do të kërkonte lirimin e të gjitha 200 pengjeve që Hamasi i rrëmbeu, para se të lejojë futjen e ndihmave në Gaza.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, është i gatshëm të niset për Izrael, në përpjekje për ta parandaluar përhapjen e konfliktit në rajon.

Dhuna u rrit të martën në kufirin e Izraelit me Libanin, ku veprojnë militantët e Hezbollahut, të cilët mbështeten nga Irani.