Refugjatët afganë të frikësuar nga hakmarrja pas sulmit në Uashington

Shtetet e Bashkuara njoftuan për ndalimin e të gjitha kërkesave për imigrim që lidhen me Afganistanin pasi një shtetas afgan qëlloi dy pjesëtarë të Gardës Kombëtare, pranë Shtëpisë së Bardhë të mërkurën. Një anëtare e Gardës më pas vdiq nga plagët e marra.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha më 27 nëntor se Sarah Beckstrom, 20 vjeçe, vdiq nga plagët e marra pasi u qëllua me armë zjarri. Departamenti i Sigurisë tha se i dyshuari është Rahmanullah Lakanwal, 29 vjeç.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, konfirmoi po ashtu vdekjen e Beckstrom përmes një postimi në rrjete sociale.
Pjesëtari tjetër i Gardës, Andrew Wolfe, 24-vjeçar, “po lufton për jetën e tij”, tha Trump.
Lakanwal u plagos gjatë këmbimit të zjarrit me pjesëtarë të tjetër të Gardës Kombëtare, kur edhe u arrestua më 26 nëntor.
Trump, i cili ishte në pronën e tij në Florida në kohën e sulmit, i ka cilësuar të shtënat si “akt të ligësisë, të urrejtjes dhe akt të terrorit”.
Udhëheqësi amerikan tha se Lakanwal kishte shkuar në SHBA në shtator të vitit 2021 në një “nga ato fluturimet famëkeqe” – referencë për evakuimin e afganëve pasi talibanët morën kontrollin e shtetit pas tërheqjes amerikane.
Ai shtoi se administrata e tij do të “rivlerësojë” të gjithë afganët që kanë shkuar në SHBA gjatë presidencës së Joe Bidenit.
Agjencia e Shërbimeve për Shtetësi dhe Imigracion e SHBA-së se “menjëherë, përpunimi i të gjitha kërkesave të imigracionit që lidhen me shtetasit afganë ndërpritet, duke pritur rishikimin e mëtejshëm të protokolleve të sigurisë dhe verifikimit”.
“Mbrojtja dhe siguria e atdheut tonë dhe e popullit amerikan mbetet fokus dhe misioni ynë kryesor”.
Lakanwal kishte shërbyer për një dekadë në ushtrinë afgane, duke mbështetur atëbotë forcat speciale amerikane që gjendeshin në Afganistanin e shkatërruar nga lufta.
Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, konfirmoi se Lakanwal po ashtu kishte punuar për CIA-n dhe ushtrinë amerikane në kohën kur ishte në Afganistan.
Frikë nga hakmarrja
Afganët në SHBA thanë se kishin frikë se të shtënat në Uashington do të rrisin presionin ndaj tyre dhe mund t’i shndërronin ata në cak të sulmeve hakmarrëse.
“Kam një vit që jam në SHBA si refugjat dhe ende nuk kam marrë green card, dhe tani jam shqetësuar shumë”, tha për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë një afgan që aktualisht jeton në Kaliforni.
“Jo vetëm unë, por të gjithë afganët këtu janë të shqetësuar. Ne kemi frikë se do të dëbohemi ose do të përballemi me probleme të tjera, sepse kemi ardhur këtu nga Afganistani me shumë vështirësi. Ka shumë rrezik për ne në Afganistan”, shtoi refugjati, i cili kërkoi të mos identifikohej.
Një tjetër refugjat, i cili iku drejt Pakistanit fqinj, tha se jehona e të shtënave u ndie në gjysmën e botës.
“Shita gjithçka që kisha në Afganistan dhe erdha në Pakistan me familjen time me shpresën se e ardhmja jonë do të ndryshonte dhe se do të shpërnguleshim në Amerikë”, tha ai, duke folur për zhvendosjen në Islamabad pasi kishte punuar me forcat amerikane për gati dy dekada teksa forcat ndërkombëtare mbështesnin një qeveri të zgjedhur në mënyrë demokratike.
“Bëmë gjithçka që mundëm, por kemi qëndruar këtu duke pritur me dëshpërim. Ata duhet të ndëshkojnë një person dhe jo të gjithë afganët të ndëshkohen për shkak të veprimeve [të sulmuesit]”.
Refugjatët afganë veçse po përballeshin me presion në SHBA pas skadimit të statusit të tyre nën Programin e Mbrojtjes së Përkohshme (TPS) më 14 korrik. Ky ndryshim prek rreth 9.000 deri në 12.000 afganë që jetojnë dhe punojnë ligjërisht në SHBA, në bazë të këtij programi.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha në një deklaratë se përfundimi i TPS-it bazohet në vlerësimin se kushtet në Afganistan “janë përmirësuar mjaftueshëm” dhe nuk përmbushin më kërkesat ligjore për TPS-së.
Dislokimi i Gardës Kombëtare
Sulmi i 26 nëntorit, i cili ndodhi pranë një stacioni metroje disa blloqe larg Shtëpisë së Bardhë, pritet gjithashtu të rikthejë vëmendjen te veprimi i kontestuar i Trumpit për të dislokuar Gardën Kombëtare në disa qytete kryesore të SHBA-së, pasi presidenti amerikan ka deklaruar se po përpiqet që të ulë nivelin e kriminalitetit në mbarë vendin.
Si përgjigje ndaj të shtënave, sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, tha se në kryeqytetin amerikan do të dërgohen edhe 500 trupa të Gardës Kombëtare. Në Uashington, veçse janë vendosur mbi 2.000 trupa të Gardës.
Kryetarja e Uashingtonit, Muriel Bowser, e cila ka pasur hapur mosmarrëveshje me administratën e Trumpit për vendosjen e Gardës Kombëtare në kryeqytet, e përshkroi sulmin si “të tmerrshëm dhe të papranueshëm” dhe shtoi se “i dyshuari ndodhet në paraburgim për këtë sulm të qëllimshëm dhe do të ndiqet penalisht”.