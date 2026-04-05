“Zotëri Askushi kundër Putinit": Si e sheh regjisori Talankin ndalesën që ia vendosi Rusia
Pavel Talankin, bashkëregjisor i filmit “Zotëri Askushi kundër Putinit” është shpallur “agjent i huaj” në Rusi, pak ditë pasi dokumentari u shpërblye me çmimin Oscar. Edhe filmi i tij është ndaluar në tokën ruse. Duke folur për televizionin Current Time të Radios Evropa e Lirë, Talankin e ka konsideruar ndalesën “fushatë promovuese brilante” për filmin. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Mahir Elshani)
Përmbajtja
-
