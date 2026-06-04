Ukraina shtrëngon mbrojtjen mes shqetësimeve për pushtim nga Bjellorusia
Në rajonin e Çernihivit, në Ukrainë, përgjatë një pjese të lumit Dniepër, që ndan Ukrainën dhe Bjellorusinë, rojat kufitare po monitorojnë për shenja të një tjetër pushtimi nga veriu. Në maj, Kievi paralajmëroi se Rusia po përpiqet sërish ta përfshijë Bjellorusinë në luftën kundër Ukrainës. Andriy Kuzakov, korrespondent i projektit të Radios Evropa e Lirë, Current Time, udhëtoi drejt kufirit për të kuptuar se çfarë mendojnë njësitet ukrainase për një sulm të mundshëm nga Bjellorusia. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)
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3 qershor 2026
Pse po protestohet për Zvërnecin?
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