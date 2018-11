Rezoluta për dialogun pret votimin në Kuvend

Kuvendi i Kosovës pritet të bëj sot edhe një përpjekje për të miratuar një rezolutë të përbashkët për kornizat e dialogut me Serbinë. Aktualisht janë dy propozime. Propozimi i parë është ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kërkon që me anë të rezolutës prej vetëm një pike, Kuvendi t’ia ndalojë presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi të negociojë çështjen e kufijve të Kosovës në dialogun me Serbinë.

Kurse propozimi i dytë është ai i Partisë Demokratike të Kosovës, me gjashtë pika. Në rezolutën e PDK-së nuk përmendet çështja e kufijve e as presidenti i Kosovës, por i jepet mbështetje tërësisë territorial të Kosovës dhe kërkohet që në procesin final të bisedimeve me Serbinë të përfshihet edhe opozita. Ky propozim i PDK-së, nga LDK-ja është cilësuar si përpjekje për të pamundësuar arritjen e unitetit në Kuvend në lidhje me dialogun me Serbinë.

Debatet për këto rezoluta janë përmbyllur të mërkurën gjatë një seance që ka zgjatur gjithë ditën. Kurse sot (e enjte) ka mbetur që para nisjes së seancës, grupet parlamentare të ulen së bashku dhe të harmonizojnë një tekst të vetëm të rezolutës.

Sidoqoftë, të mërkurën nuk janë dhënë sinjale se ky përafrim ndërmjet partisë më të madhe në pushtet dhe asaj më të madhes në opozitë do të jetë i mundur.

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), i cili monitoron punën e Kuvendit u ka bërë thirrje subjekteve politike t’i bashkërendojnë kërkesat në një draft rezolutë të përbashkët lidhur me procesin e dialogut Kosovë – Serbi.

“Republika e Kosovës nuk duhet të vazhdojë fazën finale të dialogut pa një qëndrim shtetëror të artikuluar në Kuvend, pa strategji dhe pa përcaktuar temat e diskutimit, vijat e kuqe, afatet kohore, pritshmëritë e palës kosovare në këtë proces dhe pa legjitimuar me anë të një rezolute ekipin udhëheqës të Kosovës në këto bisedime”, thuhet në komunikatën e KDI-së.

Sipas paralajmërimeve të mbrëmshme nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, seanca pritet të vazhdojë sot pas orës 10:00.

Debatet në lidhje me dialogun me Serbinë pasojnë idenë e proklamuar nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, sipas të cilës në marrëveshjen finale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të përfshihet edhe çështja, siç e ka quajtur ai, e korrigjimit të kufirit. Sipas opozitës, ideja e Thaçit për korrigjim të kufirit, ka si prapavijë ndarjen e Kosovës, edhe pse Thaçi këtë çështje e kishte mohuar në vazhdimësi.