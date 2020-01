Grenell: Kosova ta heqë taksën, Serbia ta ndalë fushatën kundër njohjeve

Kosova duhet ta heqë tarifën 100 për qind, kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës, ka deklaruar të enjten në Prishtinë, i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell. Këto komente ai i bëri pas takimit që zhvilloi me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, i mandatuar për formimin e qeverisë së re.

Ambasadori Grenell tha se i ka kërkuar Kurtit që t’i lë anash mospajtimet politike, të formojë qeverinë dhe të përqendrohet në zhvillimin ekonomik të vendit. Kurse mesazh i veçantë ishte që taksa 100 për qind të cilën Kosova u ka vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina, që nga nëntori i vitit 2018, duhet të hiqet.

“Është shumë e rëndësishme që nëse duam përparime në zhvillimin ekonomik, tarifa 100 për qind duhet të hiqet. Kjo është diçka që duhet të hiqet në të njëjtën kohë që Serbia duhet të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës”, tha ambasadori Grenell.

Ambasadori Grenell tha se çështja e formimit të qeverisë nuk është problem i tij dhe nuk dëshiron që të përzihet në këtë punë.

“Ne po e shikojmë këtë çështje nga jashtë, por do të them dy gjëra. E para, i thash zotit Kurti se shtetet si Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania, kanë pasur përplasje për koalicionet (qeverisëse), teksa kanë tentuar që të formojnë qeverinë. Prandaj, i thash atij se ne po presim të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha Grenell.

“Gjëja e dytë që dëshiroj ta bëj të qartë është se shtytja ekonomike që unë dua ta bëj është shumë e rëndësishme. Krijimi i vendeve të punës, sjellja e bizneseve evropiane dhe amerikane në Kosovë. Njerëzit janë të uritur që të futen (v.j. në tregun e Kosovës) dhe që të ndihmojnë që ekonomia e Kosovës të rritet”, tha ai.

Pas Kurtit, Grenell u takua me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa.

"Kam ndarë të njëjtin mesazh që është se ne në Amerikë nuk jemi të interesuar që të përfshihemi në atë se si duhet të formohet qeveria. Interesimi ynë është zhvillimi ekonomik. Unë ndava vizionin tim që shumë shpejt të arrijmë te momenti i heqjes së tarifave dhe serbët ndalin fushatën për çnjohjet. Mendoj se këto të dyja janë hapat e ardhshëm”, tha ambasadori Grenell pas takimit me liderin e LDK-së, Isa Mustafa.

Takimet e ndara të ambasadorit amerikan në Berlin, Richard Grenell me liderin e Vetëvendosjes Albin Kurti dhe atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafën, vijnë në kohën kur në Prishtinë po zhvillojnë negociata për formimin e qeverisë së re, por të cilat deri më tani nuk kanë sjellë ndonjë marrëveshje.

Të mërkurën, Grenell ka zhvilluar një darkë pune me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Ai u ka kërkuar nga autoritetet në Prishtinë përqendrim të shtuar në zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Donald Trump janë të interesuar që të zgjidhin problemet apo çështjet e hapura në bisedimet Kosovë – Serbi, ka thënë Grenell, duke apostrofuar sidomos çështjet ekonomike.



Komentet e tij në Prishtinë në lidhje me nevojën e nisjes së normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes çështjeve ekonomike, Grenell i bëri pak ditë pasi nën ndërmjetësimin e tij, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan në Berlin marrëveshje me kompaninë gjermane “Lufthansa”, për fillimin e operimeve në linjën ajrore Prishtinë – Beograd, e cila nuk ka funksionuar për më gjatë se 21 vjet.

”Ne duam që të arrijmë progres në këtë rajon, në Kosovë, në Serbi në planin ekonomik”, deklaroi Grenell, duke nënvizuar se "të rinjtë kanë nevojë për vende pune”.

*Video: Takimi Thaçi-Grenell

Në anën tjetër, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi falënderoi ambasadorin Grenell dhe presidentin Trump për marrëveshjen e arritur për vendosjen e linjës ajrore Prishtinë – Beograd.

“Atë që nuk arrijnë ta bëjnë të tjerët e bëri ambasadori Grenell”, u shpreh presidenti Thaçi.

“Kam besim se nën lidershipin e presidentit Trump do të arrijmë te marrëveshja finale për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë e cila do t’i kontribuojë shumë paqes e stabilitetit”, tha Thaçi.

Pas Kosovës, Grenell do të qëndrojë në Beograd. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka paralajmëruar se do të takohet me Grenellin në Beograd.

Vuçiq ka thënë për televizionin publik serb nga Forumi Ekonomik Botëror, që po mbahet në Davos të Zvicrës, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme që t'i dëgjojnë kërkesat dhe problemet e Beogradit lidhur me Kosovën.