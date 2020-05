Rrëfime nga izolimi: Pandemia afroi familjet

Mentor Korça, 42-vjeçar nga Prishtina, është izoluar në shtëpinë e tij afërisht që dy muaj. Ai dhe miliarda njerëz të tjerë në botë po qëndrojnë në shtëpi për t’u mos infektuar nga sëmundja COVID-19, që ka përfshirë gjithë globin.

“Pothuajse që 50 ditë po qëndroj në shtëpi me familje dhe pavarësisht të këqijave që i ka pasur izolimi, i ka edhe të mirat e veta, pasi që kam arritur ta njoh veten në raport me fëmijët, por edhe fëmijët në raport me mua”, thotë Korça.

Ai i ka tre fëmijë, vajzën 18-vjeçare, djalin 14-vjeçar dhe një vajzë tjetër dyvjeçare. Sipas tij, fëmijët e kanë pasur më vështirë t’i adaptohet formës së re të jetesës.

“Tash pritet që të lirohen masat dhe t’i kthehemi normalitetit. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, por më pas fillojë të relaksohet situata dhe dikur u adaptuam. Por, kam mësuar shumë gjëra që nuk i kam ditur përpara. Ne do jemi ndryshe me njëri-tjetrin, dhe besoj do t’i dedikojmë kohë më shumë familjes dhe vetes”, thotë ai.

Era Hasani, 19-vjeçare, studente në Universitetin e Prishtinës, drejtimi Psikologji, thotë se koha e kaluar në izolim së bashku me familje ka qenë periudhë që nuk do të harrohet, pasi nuk e di se a do të ketë edhe një mundësi tjetër të kalojë kaq shumë kohë me familjen.

“Edhe pse jemi të mbyllur dhe nuk po e shoh shoqërinë po kalojmë kohë me familje dhe është një benefit i madh, sepse nuk e dimë a do ta kemi edhe një herë këtë mundësi”, thotë Hasani.

“Shoqëria po më mungon shumë sepse kam kaluar çdo ditë së paku tre orë me ta, dhe dëshira ime ka qenë që një pjesë e karantinës ta kalonim së bashku me shoqëri, por kjo ka qenë e pamundur”, shprehet ajo.

Festa Gashi, është studente e vitit të dytë, drejtimi shkenca kompjuterike. Ajo thotë se i mungon shumë shoqëria dhe studimet.

“Eksperienca ime gjatë karantinës ka qenë sfiduese shumë, pasi na ka larguar nga jeta dinamike, duke filluar nga shkollimi, e deri te daljet. Ndonëse mësimi në distancë po mbahet, mungon interaktiviteti mes mësimdhënësve dhe studentëve”, thotë Gashi.

“Sa i përket familjes, nuk kemi pasur edhe shumë zënka. Por, shoqëria po me mungon shumë, pasi ajo e ka vendin e vet. Na ka marrë malli të dalim të shihemi me shoqëri. Shpresoj që shumë shpejtë kjo do të ndodhë”, shton ajo.

Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se nga data 4 maj, do të fillojë lehtësimi gradual i masave të izolimit, të ndërmarra, për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.