Rreziku nga mesazhet mashtruese

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.
Mesazhe për gjoba trafiku, dërgesa postare apo njoftime nga banka që kërkojnë pagesë të menjëhershme po u vijnë gjithnjë e më shpesh qytetarëve. Por pas tyre fshihen skema mashtrimi. Në episodin e shtatë të podkastit 5 pyetje, flasim me Korab Keqekollën, njohës i sigurisë kibernetike, për të kuptuar se si funksionojnë këto skema mashtruese, si mund të dallohen dhe çfarë rreziku real paraqesin për qytetarët.
▶️ Shiko podkastin:
🎧 Dëgjo podkastin:
Podkastin mund ta dëgjoni edhe në Apple Podcasts dhe në Spotify.
Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani | Producent: Trim Haliti
-
Flaka Zogu
Flaka Zogu është producente për multimedia e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.