Rreziku nga mesazhet mashtruese

Mesazhe për gjoba trafiku, dërgesa postare apo njoftime nga banka që kërkojnë pagesë të menjëhershme po u vijnë gjithnjë e më shpesh qytetarëve. Por pas tyre fshihen skema mashtrimi. Në episodin e shtatë të podcastit “5 Pyetje”, flasim me Korab Keqekollën, njohës i sigurisë kibernetike.

