Rreziku për rritje çmimesh në Kosovë: Çka do të bëjë Qeveria?

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.
Tregu i Kosovës është shumë i ekspozuar ndaj ndryshimeve të çmimeve apo situatave sikurse ajo në Iran, thotë ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari – Lila, prandaj vendosja e marzhës së fitimit për produkte të naftës, sipas saj, i ka parandaluar manipulimit me çmime.
Në podkastin e Radios Evropa e Lirë “5 Pyetje”, ministrja tregoi, gjithashtu, pse ndryshuan çmimet në disa pika të karburanteve edhe pas marrjes së këtij vendimi.
“Ka ndryshim të çmimit sepse marzha është e përcaktuar mbi çmimin e importit dhe nuk është fikse, që të themi çmimi është statik”.
Sipas saj çmimi i naftës dhe derivateve të tjera në pika të karburanteve ndryshon varësisht si është çmimi i importit, por ky ndryshim i çmimit për konsumatorët nuk mund të jetë më i lartë se 12 centë për litër për blerësit me pakicë dhe 2 centë për litër për blerësit me shumicë.
Sa u përket rezervave të produkteve të naftës ajo theksoi se Kosova qëndron në situatën e njëjtë siç ishte para se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli t’i nisin sulmet në Iran dhe nuk ka nevojë për panik nga qytetarët.
Lidhur me mundësinë e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, Kusari-Lila tha se situata është e menaxhueshme teksa po punohet në Ligjin për vendosjen e çmimeve tavan në produktet esenciale.
Ajo thotë se ky ligj është “masa e parë dhe shumë e nevojshme për t’i mbrojtur qytetarët që janë me pagë minimale apo pjesë të skemave sociale”.
Produktet të cilave mund t’iu vendoset çmimi tavan janë: mielli, qumështi, vaji, vezët, ushqimet për fëmijë e tjera.
Megjithatë, ministrja thekson se mbetet për t’u parë se a do të ketë kuvend funksional për ta miratuar këtë ligj.
Nëse Ligji për çmimet tavan mbetet pa u miratuar Kusari-Lila tha se Inspektorati i tregut do të vazhdojë monitorimin e çmimeve nëse ka abuzime nga tregtarët, dhe që Qeveri do të punojë për të përkrahur prodhimin vendor që të mos reflektohet rritja e çmimeve nga jashtë.
