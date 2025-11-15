Rusia godet Kievin me sulm gjatë natës ndërsa luftimet intensifikohen në Pokrovsk

Luftimet janë intensifikuar në lindje të Ukrainës, rreth qytetit në vijën e frontit, Pokrovsk. Rusia kreu një tjetër sulm, gjatë natës, mbi Kievin që goditi infrastrukturën civile.
Ekipet e ndihmës së parë po vijonin kërkimet në rrënoja në mëngjesin e 15 nëntorit, por sulmet me dronë dhe raketa mbi kryeqytetin ukrainas vranë të paktën shtatë persona, tha kreu i administratës ushtarake të Kievit, Tymur Tkachenko.
Autoritetet ukrainase thanë se tre raketa dhe 135 dronë u lëshuan gjatë natës, ndërsa mbrojtja ajrore e vendit asgjësoi të gjitha përveç një rakete dhe 41 dronësh. Sulmet erdhën pas një breshërie edhe më intensive të një natë më parë, prej 430 dronësh dhe 18 raketash, që vrau gjashtë persona dhe plagosi të paktën 35 të tjerë.
Përplasjet rreth Pokrovskut
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës tha se 265 përplasje kishin ndodhur gjatë 24 orëve të fundit midis forcave ruse dhe atyre ukrainase përgjatë vijës së frontit.
Gati gjysma e tyre ndodhën në fshatrat dhe zonat përreth Pokrovskut, i cili ka nyje të rëndësishme rrugore dhe hekurudhore dhe ka qenë nën kërcënimin e rrethimit nga forcat ruse për pjesën më të madhe të vitit.
Por, trupat ukrainase janë vënë nën më shumë presion në Pokrovsk javët e fundit, me gjeneralin Oleksandr Syrskyi, komandantin më të lartë ushtarak të Ukrainës, i cili vizitoi njësitë që po luftojnë për ta mbrojtur qytetin në rajonin lindor të Donjeckut.
Syrskyi tha se objektivat kryesorë të Ukrainës ishin rimarrja e kontrollit mbi disa zona, mbrojtja e vijave të furnizimit dhe evakuimit dhe krijimi i të rejave.
“Nuk ka asnjë çështje të kontrollit rus mbi qytetin e Pokrovskut apo të rrethimit operacional të forcave mbrojtëse të Ukrainës në këtë zonë”, tha Syrskyi gjatë vizitës së tij më 13 nëntor.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se ai nuk është kundër tërheqjes nga Pokrovsku në këto kushte “shumë të vështira”, por se ky është një vendim që u takon komandantëve në terren.
“Askujt nuk po i kërkohet të vdesë për hir të rrënojave. Unë do të mbështes ushtarët tanë, veçanërisht komandantët që janë atje, në mënyrën se si ata mund ta kontrollojnë situatën, ose nëse ajo bëhet shumë e kushtueshme për ne. Më e rëndësishmja për ne janë ushtarët tanë”, tha Zelensky për Bloomberg në një intervistë të fundit.
Më herët këtë javë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj kishin shtyrë trupat ukrainase jashtë qyteteve dhe fshatrave përreth në jug të Pokrovskut, që ende është shtëpi për rreth 7.000 banorë nga mbi 60.000 që kishte para pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë në vitin 2022.
Pokrovski konsiderohet strategjik për Moskën, pasi marrja e zonës mund të ofrojë një pikënisje për sulme të mëtejshme drejt veriut, drejt Kramatorskut dhe Slovyanskut, dy qytetet më të mëdha të mbetura nën kontrollin ukrainas në rajonin e Donjeckut.
Në një analizë të manovrave të fundit në fushëbetejë rreth Pokrovskut, Instituti për Studimin e Luftës, një grup studimor me qendër në Uashington, tha se forcat ruse po vazhdojnë të avancojnë në zonë, por mënyra se si Ukraina vendos të kundërsulmojë dhe të ripozicionojë forcat e saj do të përcaktojë se sa strategjike do të jetë fitimi i Pokrovskut për fazën e ardhshme të luftimeve në lindje të Ukrainës.
“Ka të ngjarë që forcat ruse të shembin xhepin rreth Pokrovskut dhe Myrnohradit, por rëndësia e marrjes së këtyre qyteteve do të varet nga rrethanat dhe mënyra e realizimit të tërheqjes ukrainase,” thuhet në raport.