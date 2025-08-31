Derisa Ukraina dhe Perëndimi kërkojnë paqe, Rusia zotohet për ofensivë të re në rajonet e pushtuara

Derisa Kievi, aleatët e tij evropianë dhe Uashingtoni po vazhdojnë të kërkojnë gjetjen e një mënyre për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, Rusia ka shpalosur plane për një ofensivë të re në vjeshtë.
Shefi i ushtrisë ruse ka njoftuar se ushtria po i përcakton synimet e ardhshme për forcat ushtarake të Kremlinit.
“Sot, po përcaktojmë detyrat për grupet e forcave të armatosura që synojnë periudhën e vjeshtës”, tha më 30 gusht Valery Gerasimov, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Rusisë.
“Grupi i kombinuar i trupave po vazhdon një ofensivë të pandërprerë përgjatë pothuajse gjithë vijës së frontit. Iniciativa strategjike është plotësisht në duart e forcave ruse”, shtoi Gerasimov.
Ai pretendoi se 99.7 për qind e rajonit Luhansk është nën kontrollin e forcave ruse, bashkë me 79 për qind të Donjeckut, 76 për qind të Hersonit dhe 74 për qind të Zaporizhjas.
Nuk është e mundur të vërtetohen në mënyrë të pavarur këto pretendime të ushtrisë ruse.
Kremlini pretendon se i ka aneksuar këto katër rajone të Ukrainës.
Ukraina është zotuar se nuk do ta dorëzojë asnjë copë të tokës së vet sovrane në duart e Rusisë në ndonjë marrëveshje për paqe në të ardhmen.
Zëdhënësi i ushtrisë ukrainase, Viktor Trehubov, i kundërshtoi pretendimet e rusëve, duke thënë për televizionin ukrainas se forcat e Kievit po korrin sukses në frenimin e trupave armike në rajonet e Donjeckut dhe Dnipropetrovskut.
“Pavarësisht veprimeve agresive, pavarësisht suksesit në disa pika në ushtrimin e presionit mbi pozicionet ukrainase, Rusia nuk ka arritur asnjë fitore të shpejtë”, tha ai.
Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u shpreh më pak i sigurt se mund ta organizonte një takim mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe atij ukrainas, Volodymyr Zelensky, por theksoi se një takim trepalësh, ku do të merrte pjesë dhe ai, është ende i mundur.
“Ne kaluam mirë”, tha Trump për Putinin në një intervistë me faqen konservatore Daily Caller.
“E patë, kemi pasur marrëdhënie të mirë ndër vite, shumë të mirë, në fakt”, shtoi ai.
“Prandaj, mendova vërtet se do t’i kishim dhënë fund kësaj pune”, tha ai, duke iu referuar një takimi dypalësh Putin-Zelensky. “Do të kisha dashur shumë të ishte realizuar”.
Dhuna e pafundme
Me gjithë bisedat për paqe, Rusia nuk ka treguar asnjë shenjë se do t’i japë fund dhunës.
Shumë vëzhgues thonë se Kremlini nuk është i interesuar për bisedime të menjëhershme për paqe, duke besuar se mban përparësi ushtarake kundër forcave ukrainase, të cilat janë më të vogla në numër dhe më të dobëta.
Zelensky e akuzoi Moskën se po përdor vonesa diplomatike për t’i intensifikuar sulmet dhe bëri thirrje për sanksione më të forta kundër sektorëve bankarë dhe energjetik të Rusisë.
Lideri ukrainas tha se raportet e inteligjencës së vendit treguan se Rusia po përgatitet ta nisë një ofensivë të re në lindje të Ukrainës, pasi ka përqendruar rreth 100.000 trupa pranë qytetit strategjik të minierave, Pokrovsk.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, më 30 gusht tha se beson se Kremlini nuk do ta pranojë një zgjidhje diplomatike të luftës tani për tani.
“Të gjitha përpjekjet e javëve të fundit kanë marrë përgjigje me një qasje edhe më agresive nga ky regjim në Moskë kundër popullatës në Ukrainë”, tha Merz.
“Kjo gjithashtu nuk do të ndalet derisa të sigurohemi së bashku që Rusia, të paktën për arsye ekonomike, e ndoshta edhe ushtarake… të mos mund ta vazhdojë më këtë luftë”, shtoi ai.