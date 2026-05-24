Rusia kryen sulm masiv ndaj Kievit, goditet edhe rezidenca e ambasadorit të Shqipërisë

Rusia ka lëshuar qindra raketa dhe dronë ndaj kryeqytetit ukrainas, Kiev. Në mesin e caqeve të goditura është edhe rezidenca e ambasadorit shqiptar në Ukrainë, bëri të ditur Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë.
Si pasojë e sulmit në Kiev, që është një ndër më të mëdhenjtë të kryer, janë vrarë të paktën dy persona, teksa numri i viktimave pritet të rritet.
"U godit kompleksi rezidencial ku banon Ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke e vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme!”, thuhet në deklaratën për media të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë.
Ernal Filo është përfaqësuesi i Shqipërisë në Kiev. Shqipëria hapi për herë të parë Ambasadën e saj në Kiev në tetor të vitit 2024. Filo ka shërbyer më herët si ambasador në Mal te Zi.
Pas ngjarjes, ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur në Ministrinë për Evropë dhe Punë të Jashtme për shpjegime.
Ministria tha se shënjestrimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymtë të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë.
Shqipëria përsërit thirrjen ndaj Rusisë që të ndërpresë menjëherë këto sulme, t'i japë fund luftës kundër Ukrainës, që ka nisur në shkurt të vitit 2022, të respektojë plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata.
Ministria e Jashtme tha po ashtu se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë fort pranë Ukrainës, duke përsëritur mbështetjen për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainë.
Ushtria ukrainase tha se të paktën 700 dornë dhe raketa u përdorën gjatë sulmit rus.
Ushtria ukrainase tha se të paktën 700 dornë dhe raketa u përdorën gjatë sulmit rus. Kryetari i Kievit, Vitali Klitshcko, tha se më shumë se 44 persona janë plagosur.
Sulmi vjen pas paralajmërimeve të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, që tha se një sulm masiv mund të ndodhë, duke u bërë thirrje njerëzve që të strehoheshin.
Raportime të pakonfirmuara thonë se Rusia mund të ketë përdorur raketën e re hipersonike, e aftë të bratë koka bërthamore, të quajtur Oreshnik. Nëse konfirmohen këto raportime, atëherë do të ishte hera e tretë që një raketë e tillë përdoret ndaj Ukrainës, dhe hera e parë që përdoret ndaj Kievit.