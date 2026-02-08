Rusia ndalon një person të tretë për sulmin ndaj gjeneralit të GRU-së

Autoritetet ruse thanë se kanë ndaluar një person të tretë në lidhje me të shtënat ndaj një gjenerali të lartë të inteligjencës ushtarake në një ndërtesë banimi në Moskë.
Shërbimi Federal i Sigurisë njoftoi në një deklaratë më 8 shkurt se personi – një shtetas rus – ishte ndaluar në Dubai dhe ishte dërguar me avion në Moskë.
Agjencia, e njohur si FSB, tha se kishte identifikuar edhe dy shtetas të tjerë rusë të përfshirë në të shtënat: njëri ishte ndaluar në Moskë, ndërsa tjetri dyshohet se kishte udhëtuar drejt Ukrainës.
Gjeneral-lejtnanti Vladimir Alekseyev – zyrtari numër dy i agjencisë së inteligjencës ushtarake të njohur gjerësisht si GRU – raportohet se u qëllua tri herë në shkallët e ndërtesës së tij të banimit në Moskë më 6 shkurt. Zyrtarët thanë se ai kishte arritur ta zmbrapste sulmuesin.
Më pas, ai iu nënshtrua një operacioni urgjent për një plagë me armë zjarri në një organ jetik. Zyrtarët thanë se ai pritet të shërohet.
FSB-ja publikoi gjithashtu një video nga kamerat e mbikëqyrjes, për të cilën tha se tregonte autorin e të shtënave; raportet e mëhershme kishin thënë se personi mund të ketë hyrë në ndërtesë dhe ta ketë sulmuar Alekseyevin duke u shtirur si postier ushqimi.
Alekseyev është të paktën gjenerali i katërt që është sulmuar ose vrarë që nga fillimi i pushtimit të plotë rus, gati katër vjet më parë.
Hetuesit kanë dhënë pak detaje për natyrën e planit të sulmit. Zyrtarët kanë fajësuar Ukrainën për sulme të mëparshme. Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, e fajësoi drejtpërdrejt Kievin për të shtënat ndaj Alekseyevit, pa ofruar prova.
Si zëvendëskomandant i GRU-së, Alekseyev ka mbikëqyrur – ose është implikuar në – disa operacione sabotimi ose atentate në mbarë botën. Ndër të tjera, ai është akuzuar për përfshirje në helmimin pothuajse fatal me Novichok të ish-spiunit Sergei Skripal në Britani më 2018, si dhe në sulmin kibernetik ndaj partive politike amerikane dy vjet më herët.
Ai është lidhur gjithashtu me Yevgeny Prigozhin, që bashkëthemeloi kompaninë më famëkeqe mercenare të Rusisë, Grupin Wagner. Prigozhin vdiq në një rrëzim avioni në gusht 2023, për të cilin zyrtarë të inteligjencës perëndimore më vonë përfunduan se ishte një atentat.