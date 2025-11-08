Rusia sulmon infrastrukturën e energjisë të Ukrainës

Rusia ka kryer një sulm të madh me dronë dhe raketa, duke goditur gjatë natës disa rajone të Ukrainës. Zyrtarët ukrainas thanë se caku kryesor i këtij sulmi ishin infrastruktura e energjisë dhe ndërtesat civile.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha më 8 nëntor se mbi 450 dronë dhe 45 raketa të llojeve të ndryshme u lëshuan nga Rusia, duke thënë se sulmi kishte për shënjestër jetën normale, ndërtesat e banimit dhe të energjisë si dhe infrastrukturën.
“Për çdo sulm që Moska kryen ndaj sistemit tonë të energjisë është një përpjekje për të dëmtuar njerëzit e zakonshmen para dimrit dhe duhet të ketë një përgjigje me sanksione ndaj të gjithë sektorit energjetik rus, pa përjashtim”, shkroi Zelensky në Telegram, duke bërë thirrje për rritje të presionit ndërkombëtar ndaj Kremlinit.
Ndikimet rajonale përfshijnë ndërprerje emergjente të energjisë në rajonin e Poltavës, sipas një orari të përcaktuar nga Ukrenergo, me Kremençukun që raportoi një ndërprerje totale të energjisë dhe hapjen e qendrave të përkohshme publike ku ofrohet ngrohje, energji internet dhe ndihmë bazike.
Në Harkiv u pezullua shërbimi i metrosë dhe pati ndërprerje të energjisë elektrike dhe ujit, transporti elektrik u zëvendësua me autobusë, dhe u hapën qendra ku u ofrohet ngrohje banorëve. Operacionet hekurudhore raportohet se u ndërprenë në mënyrë të konsiderueshme në rajonin e Poltavës.
Sa i përket dëmeve ndaj civilëve, është raportuar për një sulm rus me dronë në një ndërtesë banimi nëntë katëshe, ku janë shkatërruar dy kate dhe të paktën dy persona janë vrarë.
“Duhet një vendim evropian mbi asetet e ngrira të Rusisë, sanksione shtesë, mbështetje dhe forcim të mbrojtjes së Ukrainës”, tha Zelensky.
Kievi i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që ta furnizojnë me raketa Tomahawk – që kanë rreze të gjatë veprimi – në mënyrë që të godasë thellë brenda Rusisë, teksa Moska intensifikon sulmet ajrore ndaj qyteteve ukrainase. Por, presidenti amerikan, Donald Trump, ka sinjalizuar se nuk është i gatshëm të miratojë dërgesa të tilla.
Moska ka paralajmëruar Uashingtonin kundër dërgimit të Tomahawkëve, me Vladimir Putin që e quajti këtë lëvizje një “fazë krejt të re të përshkallëzimit” në marrëdhëniet SHBA–Rusi.
Duke iu afruar vitit të katërt të luftës së përmasave të plota, Ukraina argumenton se Tomahawkët do të dobësonin përpjekjen ushtarake të Rusisë, duke goditur impiante nafte dhe energjie larg vijës së frontit.
Ndërkohë, Ukraina ka kryer sulme ndaj energjisë ruse brenda thellë territorit të Rusisë, duke përdorur dronë.