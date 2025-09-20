Tre të vrarë e dhjetëra të plagosur teksa Rusia e sulmon Ukrainën me qindra raketa dhe dronë

Rusia e ka kryer një sulm të madh me raketa dhe dronë, duke goditur rajone të ndryshme në Ukrainë mëngjesin e së shtunës. Të paktën tre njerëz u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën, sipas autoriteteve ukrainase.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se sulmet ndodhën në nëntë rajone, në Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Çernihiv, Zaporizhja, Poltava, Kiev, Odesa, Sumi dhe Harkiv.
“Cak i armikut ishin infrastruktura jonë, zonat e banuara dhe ndërmarrjet civile”, tha Zelensky, duke shtuar se një raketë e pajisur me municione thërrmuese e goditi një ndërtesë shumëkatëshe në qytetin e Dnipros.
“Çdo sulm i tillë nuk është domosdoshmëri ushtarake, por është strategji e qëllimshme e Rusisë për t’i frikësuar civilët dhe për ta shkatërruar infrastrukturën tonë”, shtoi ai në një deklaratë në kanalin e tij zyrtar në Telegram.
Të paktën 26 njerëz u plagosën në sulmin në rajonin qendror të Dnipropetrovskut, tha guvernatori lokal Serhii Lysak.
Në qytetin lindor Dnipro u dëmtuan disa pallate dhe banesa.
Në rajonin e Kievit, autoritetet lokale thanë se pati goditje në zonat e Buçës, Borispilit dhe Obuhivit, ku u dëmtuan një shtëpi dhe disa makina.
Në rajonin perëndimor të Lvivit, guvernatori Maksim Kozytsky tha se u rrëzuan dy raketa lundruese.
Rusia i lëshoi 619 dronë dhe raketa, njoftoi Forca Ajrore e Ukrainës.
Në total u vërejtën 579 dronë, tetë raketa balistike dhe 32 raketa lundruese. Forcat ukrainase rrëzuan dhe neutralizuan 552 dronë, dy raketa balistike dhe 29 raketa lundruese.
“Gjatë sulmit ajror, aviacioni taktik, veçanërisht avionët F-16, vepruan në mënyrë efektive ndaj raketave lundruese të armikut. Armët perëndimore edhe një herë po dëshmojnë efektivitetin e tyre në fushën e betejës”, tha Forca Ajrore në një deklaratë.