Rusia dhe Ukraina këmbejnë sulme me dronë pas bisedimeve SHBA-Ukrainë në Floridë

Ukraina dhe Rusia kanë këmbyer sulme të mëdha me dronë, duke i përdorur secila nga mbi 200 dronë, pas bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës në Floridë, gjatë të cilave u bisedua edhe për shkëmbimin e mundshëm të të burgosurve midis Rusisë dhe Ukrainës.
Forcat e Mbrojtjes të Rusisë thanë se gjatë natës kapën dhe shkatërruan 249 dronë ukrainas. Ky ishte ndër sulmet më të mëdha me dronë nga Ukraina, e cila i ka shtuar goditjet ndaj caqeve energjetike të Rusisë.
Ndërkohë, Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse lëshuan 251 dronë sulmues gjatë të njëjtës kohë.
Në Ukrainë, dronët rusë goditën zona banimi dhe infrastrukturë e portit në rajonin jugor të Odesës në Detin e Zi, sipas guvernatorit rajonal. Të paktën katër njerëz u plagosën në Krivi Rih, qytetin e madh industrial në Ukrainën qendrore, pas sulmeve ruse, ndërsa u raportua për zjarr dhe dëme në infrastrukturë.
Në Rusi, një sulm me dronë shkaktoi zjarr në një rezervuar karburanti në portin e Primorskit në Detin Baltik, qendra më e madhe perëndimore e eksportit të naftës në vend, sipas Aleksandr Drozdenkos, guvernatorit të rajonit të Leningradit.
Mbi 70 dronë u shkatërruan në rajon gjatë 24 orëve të fundit, shkroi Drozdenko në llogarinë e tij në Telegram.
Porti i Primorskit, me kapacitet eksporti mbi 1 milion fuçi naftë bruto në ditë, është dalje e rëndësishme për naftën e papërpunuar të Rusisë dhe natën me cilësi të lartë.
Kjo nuk është hera e parë që Primorski goditet nga forcat ukrainase: porti u sulmua më parë në shtator 2025, dhe u detyrua t’i ndërpresë përkohësisht ngarkesat e naftës.
Ukraina po i vazhdon sulmet ndaj infrastrukturës energjetike ruse, duke goditur objektet e eksportit të naftës dhe rafineritë për të dobësuar ekonominë e luftës së Moskës.
Bisedimet SHBA–Ukrainë në Floridë
Ekipi negociator i Ukrainës u takua me përfaqësues të SHBA-së në Floridë për dy ditë bisedimesh më 21–22 mars.
Delegacioni amerikan përfshinte të dërguarin special Steve Witkoff, Jared Kushnerin dhe këshilltarin e lartë të Shtëpisë së Bardhë, Josh Gruenbaum, ndërsa delegacioni ukrainas përfshinte Rustem Umerov, Kyrylo Budanov, David Arakhamia dhe Serhiy Kyslytsya.
Sipas të dyja palëve, diskutimet u përqendruan në garanci të qëndrueshme sigurie për Ukrainën dhe përpjekje humanitare, përfshirë shkëmbime të mëtejshme të mundshme të të burgosurve midis Rusisë dhe Ukrainës.
“Ka sinjale se shkëmbime të tjera mund të jenë të mundshme, dhe ky do të ishte lajm i mirë dhe konfirmim se diplomacia po funksionon”, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të mbrëmjes më 22 mars.
Witkoff i quajti “frytdhënëse” bisedimet me delegacionin ukrainas në Floridë, duke shtuar se ato u përqendruan në pikat kyç për të përcaktuar një kornizë të qëndrueshme dhe të besueshme sigurie për Ukrainën.
Kryenegociatori ukrainas, Rustem Umerov, raportoi se është arritur “përparim” në afrimin e qëndrimeve për çështje të pazgjidhura me palën amerikane.
Javën e kaluar, një nga të dërguarit kryesorë të Kremlinit, Kirill Dmitriev, udhëtoi gjithashtu në Floridë për t’u takuar me zyrtarët amerikanë. Ai i përshkroi bisedimet si “frytdhënëse”.
Kremlini tha më 19 mars se bisedimet trepalëshe midis Uashingtonit, Moskës dhe Kievit për përfundimin e luftës në Ukrainë janë në “pauzë” pas fillimit të luftës me Iranin.
“Kjo është një pauzë situative, për arsye të dukshme”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov, duke shtuar se sapo “partnerët tanë amerikanë” të mund t’i kushtojnë më shumë vëmendje çështjeve ukrainase, Moska shpreson që pauza të përfundojë dhe të zhvillohet një rund i ri bisedimesh.