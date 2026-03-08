Sulmi rus ndaj një ndërtese banimi në Harkiv vret të paktën 10 persona, thotë Ukraina

Të paktën 10 persona u vranë kur Rusia goditi një ndërtesë banimi pesëkatëshe në qytetin verilindor ukrainas të Harkivit me një raketë balistike, thanë zyrtarët lokalë më 8 mars, duke nxitur një thirrje të zemëruar nga presidenti Volodymyr Zelensky që partnerët perëndimorë të veprojnë.
“Që nga rënia e natës, [ekipet e shpëtimit] po çmontojnë rrënojat e një ndërtese banimi në Harkiv pas një sulmi me raketë balistike ruse”, tha Zelensky në Telegram.
“Hyrja u shkatërrua, katet e sipërme të një ndërtese fqinje u dëmtuan… Mund të ketë ende njerëz nën rrënoja. Të gjitha shërbimet e nevojshme janë në vend për operacionet e shpëtimit”.
Zyrtarët thanë se dy fëmijë ishin në mesin e të vrarëve nga sulmi.
AFP-ja tha se gazetarët e saj panë ekipet e shpëtimit duke kërkuar mes rrënojave, ku besohej se disa njerëz kishin mbetur të bllokuar.
Guvernatori i rajonit të Harkivit, Oleh Synyehubov, tha se 15 persona u plagosën gjithashtu dhe 19 ndërtesa banimi u dëmtuan nga sulmet ruse gjatë natës.
“Duhet të ketë përgjigje nga partnerët ndaj këtyre sulmeve të egra kundër jetës. Rusia nuk i ka braktisur përpjekjet e saj për të shkatërruar infrastrukturën banesore dhe atë kritike të Ukrainës, prandaj mbështetja duhet të vazhdojë”, tha Zelensky, duke u bërë thirrje partnerëve perëndimorë të shtojnë furnizimet me armë të mbrojtjes ajrore.
Rusia mohon se i shënjestron zonat civile, pavarësisht provave të shumta për sulme të tilla. Ministria e Mbrojtjes në Moskë tha se forcat e saj kryen sulme masive gjatë natës ndaj komplekseve ushtarako-industriale të Ukrainës, aeroporteve ushtarake dhe objekteve energjetike, raportoi Interfax.
Zyrtarët ukrainas thanë se Rusia sulmoi gjithashtu katër stacione hekurudhore dhe infrastrukturë tjetër hekurudhore në Ukrainën qendrore, si dhe objekte portuale në rajonin e Odesës në jug të vendit.
Moska, Kievi dhe Uashingtoni kanë qenë të përfshirë në negociata trepalëshe në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit të Rusisë me Ukrainën, i cili u shndërrua në luftë të plotë pas pushtimit rus të shkurtit 2022.
Megjithatë, këto bisedime duket se janë pezulluar që kur Shtetet e Bashkuara, së bashku me Izraelin, nisën një fushatë masive ajrore kundër Iranit, duke çuar në kundërpërgjigje iraniane ndaj shumë vendeve arabe të Gjirit.