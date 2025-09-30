Rutte pas shkeljeve me dronë: Duhet ta ruajmë qiellin tonë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka bërë thirrje të martën për përpjekje shtesë për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore të aleatëve, pas një sërë shkeljesh të hapësirës ajrore dhe shfaqjes së dronëve.
“Ne duhet ta mbajmë qiellin tonë të sigurt”, tha Rutte, duke folur përkrah presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, para një takimi me komisionarët e BE-së.
“Ne e kemi parë gjatë javëve të fundit se çfarë ka ndodhur me dronët në Poloni, MiG-31 [avionët luftarakë) në Estoni, por edhe çfarë po ndodh tani në Danimarkë”, tha Rutte.
Në fillim të shtatorit, tre avionë luftarakë rusë hynë në hapësirën ajrore të Estonisë pasi një numër i madh dronësh rusë depërtuan në hapësirën ajrore polake. Pamje të përsëritura të dronëve në Danimarkë shkaktuan pengesa të mëdha në trafikun ajror danez.
“Në Danimarkë, ne ende po vlerësojmë se çfarë fshihet pas kësaj, por kur bëhet fjalë për Poloninë dhe Estoninë, është e qartë se janë rusët. Megjithatë, ne ende po vlerësojmë nëse është e qëllimshme apo jo. Por, edhe nëse nuk është e qëllimshme, është pakujdesi dhe e papranueshme”, theksoi Rutte.
Rutte mbështeti idenë e ndërtimit të ashtuquajturit “murit të dronëve” për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore evropiane, duke e cilësuar atë si gjënë “e duhur dhe domosdoshme”.
“Ne nuk mund të shpenzojmë miliona euro ose dollarë për raketa për të rrëzuar dronë që kushtojnë vetëm disa mijëra dollarë”, tha Rutte.
Nisma, e promovuar nga von der Leyen, pritet të diskutohet nga liderët e Bashkimit Evropian të mërkurën në Kopenhagë.
Von der Leyen premtoi “veprime të menjëhershme për krijimin e murit të dronëve”.
“Evropa duhet të japë një përgjigje të fortë dhe të bashkuar ndaj depërtimeve të dronëve rusë në kufijtë tanë”, tha ajo.