Samiti i OSBE-së vazhdon punimet në Shkup

Shtetet anëtare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), në ditën te dytë të samitit që po mbahet në Shkup të Maqedonisë së Veriut, do të konfirmojnë vendimin që Malta të jetë kryesuese e organizatës në vitin 2024.

Vendimi do të publikohet në fund të punimeve, të premten e 1 dhjetorit, pas një debati mbi të ardhmen e organizatës mes diplomatëve perëndimorë dhe shefit të diplomacisë ruse, Sergei Lavrov, i pranishëm në samit.

Ministri i Jashtëm i Maltës, njëherësh kryesues i radhës i OSBE-së, Ian Borg, në fjalimin e mbajtur para pjesëmarrësve dënoi agresionin rus në Ukrainë, ndërsa premtoi ndihmën e organizatës në përballje me krizat globale.

Ai tha se bota është dëshmitare e rritjes së dhunës dhe humbjes së jetës së njerëzve, dhe kjo, sipas tij, është tregues se duhet më shumë përpjekje në parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre me dialog konstruktiv.

“Rusia duhet menjëherë të tërhiqet nga i gjithë territori i Ukrainës. Malta mbështet dhe mbetet e përkushtuar në ndihmën humanitare dhe programin e posaçëm për Ukrainën. Si kryesuese e OSBE-së në vitin 2024, Malta pret bashkëpunim me vendet pjesëmarrëse dhe me sekretarin e Përgjithshëm dhe me institucionet tjera. Shpresa mbetet e madhe se mund të arrihet konsensusi në mandatin e ardhshëm për qëllimet kryesore: paqe afatgjate, respektim i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, demokracisë, por gjithashtu edhe sundim i së drejtës”, deklaroi ministri i Jashtëm i Maltës, Ian Borg.

Ai dhe kryesuesi aktual i OSBE-së, ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, të enjten mbrëma janë takuar me ministrin e Jashtëm të Rusisë, Lavrov.

“Takimi është thirrur me qëllim që të sigurohet funksionimi i mëtutjeshëm i institucioneve të OSBE-së, në kuadër të rrethanave specifike në të cilat ndodhet organizata”, thuhet në një komunikatë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut.

Dita e parë e samitit, më 30 nëntor, kaloi në hije të bojkotit të fjalimit të shefit të diplomacisë ruse nga një pjesë e delegacioneve, ndërsa u karakerizua edhe nga akuzat e Lavrovit ndaj Perëndimit se po e shkatërron OSBE-në, si dhe mesazhet që diplomatët perëndimorë i kanë përcjellë atij se OSBE-ja do të mbijetojë.

Ata dënuan Rusinë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës, që e nisi vitin e kaluar, dhe synimet e saj për destalizimin dhe shtrirjen e ndikimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.

“Unë shtoj zërin tim, me atë të kolegëve, të cilët i bëjnë thirrje Rusisë, që t’i japë fund shkeljes së parimeve bazë të kësaj, por nuk jam i sigurt nëse ajo është ende e gatshme të na dëgjojë”, ka thënë ndihmëssekretari amerikan i Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, James O’Brien.

Ai ka theksuar se pavarësisht atyre shteteve që janë përpjekur të bllokojnë punën e organizatës, OSBE-ja do të vazhdojë të funksionojë.

Ministrja gjermane e Punëve të Jashtme, Annalena Baerbock, në fjalimin e saj në samitin e OSBE-së në Shkup ka reaguar për mungesën e pranisë së ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov, derisa po mbante fjalimin e saj para pjesëmarrësve të samitit.

“Kësaj here në këtë sallë është e përfaqësuar edhe Rusia, edhe pse jo ministri i saj, i cili ka ardhur vetëm për të folur e jo për të dëgjuar të tjerët, unë ju them – ndaloni këtë luftë, e cila është e drejtuar edhe kundër OSBE-së”, ka deklaruar Baerbock.

Kryediplomati rus, Lavrov, në fjalimin e mbajtur në samit, ka akuzuar shtetet perëndimore dhe Aleancën Veri-atlantike për, siç është shprehur, “shkatërrimin e OSBE-së”, e cila, sipas tij, ndodhet në “gjendje të keqe dhe perspektiva të paqarta”.

“Ka qenë në traditën tonë që të kemi fjalime pozitive, por kjo nuk po ndodh sepse OSBE-ja është bërë vegël e Bashkimit Evropian”, ka thënë Lavrov.

Pjesëmarrjen e Lavrovit në Shkup e mundësuan vendimet e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që pezulluan përkohësisht sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian për fluturimet e avionëve rusë për shkak të agresionit rus kundër Ukrainës.

Por, avioni i Lavrovit u detyrua që të udhëtonte mbi Turqi dhe Greqi për të arritur në Maqedoni të Veriut, pasi Bullgaria nuk e lejoi të kalonte mbi hapësirën bullgare, sepse leja e dhënë vlente vetëm për anëtarët e delegacionit të Lavrovit, në mesin e të cilëve ka edhe persona të sanksionuar nga BE-ja.

Punimet e Samitit kanë nisur jozyrtarisht të mërkurën në mbrëmje, me një darkë joformale dhe fotografi familjare, në epiqendër të së cilës ishte sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, por jo edhe ministri i Jashtëm i Rusisë, Lavrov, pasi avioni me të cilin ai fluturonte ende nuk kishte arritur në Shkup.