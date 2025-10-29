SHBA-ja e heq Millorad Dodikun nga lista e zezë

Shtetet e Bashkuara i kanë hequr nga lista e sanksioneve ish-liderin e serbëve të Bosnjës, Millorad Dodikun, si dhe anëtaren e Presidencës së Bosnjës, Zhelka Cvijanoviq, njoftoi Departamenti i Thesarit të mërkurën.
Përveç tyre, nga lista e zezë janë hequr dhe anëtarët e familjes së Dodikut, kompanitë e tyre dhe bashkëpunëtorët e ngushtë.
Dodik, presidenti i Aleancës së Social Demokratëve të Pavarur, ishte sanksionuar dy herë për shkak shkeljes së Marrëveshjes së Dejtonit për Paqe.
Zyra amerikane për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) nuk dha shpjegime pse i hoqi ata nga lista e sanksioneve.
Edhe 48 individë dhe subjekte juridike, që më parë ishin sanksionuar sipas Programit të Sanksioneve për Ballkanin Perëndimor, u hoqën nga lista e sanksioneve.
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit amerikan të Thesarit tha në vendimin e saj se i hoqi nga lista edhe fëmijët e Dodikut, Igori dhe Gorica, si dhe politikanë nga partia e Dodikut dhe bashkëpunëtorë të tjerë të afërt: Nenad Stevandiq, Stasha Kosharac, Radovan Vishkoviq, Sinisha Karan, Alen Sheraniçre, Millanka Buketar, Dragan Stankoviq, Dushko Peroviq, Dushan Peroviq, Branisllav Okuka, Gjorgje Gjuriq, Vladimir Perishiq, Aleksandar Dobriq, Mirko Dobriq, Vlatko Vukotiq, Marko Gujaniçiq, Nemanja Relin, Daborliq Kuq Filipoviq, Pavle Çoroviq, Radmila Bojaniq dhe Sinisha Dodik.
Kompanitë e lidhura me familjen Dodik që gjithashtu nuk janë më të sanksionuara: Alternativna televizija, Fruit Eco doo Agape Gorica Dodik dhe Ivana Dodik, Restoran Agape, Agro voće doo Laktaši, Global Liberty, Infinity Media, firmat K-2, UNA televizija, Infinity Company, Kalendari Ndërkombëtar, Nimbus Innovations doo, Zelena jabuka doo, Vorto doo, Best Service doo, Agape Best doo, SHIH HULUMTIM MEDIALE.
Javë më parë, OFAC hoqi nga lista e sanksioneve katër individë nga entiteti serb i Bosnjës, Republika Sërpska, të cilët ishin përfshirë në organizimin e festimeve të ditës antikushtetuese të 9 janarit.
Bëhet fjalë për sanksione për Danijela Dragiçeviq, Jelena Pajiq Bastinac, Dijana Millankoviq dhe Goran Rakoviq.
Në dhjetor të vitit të kaluar, autoritetet e Republikës Sërpska nënshkruan një kontratë me firmën ligjore amerikane "Zell & Associates International Advocates" për të lobuar që SHBA-ja t’i heqë sanksionet kundër Millorad Dodikut dhe Zheljka Cvijanoviqit, të promovojnë dialogun midis administratës së Republikës Sërpska dhe Donald Trumpit, si dhe të rishikojnë Marrëveshjen e Dejtonit dhe rolin e Përfaqësuesit të Lartë në Bosnje.
Sipas dokumentit të regjistrimit në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë (RFE), firma ligjore do t’i arrijë këto qëllime në SHBA nëpërmjet komunikimit me përfaqësuesit e autoriteteve lokale ekzekutive dhe legjislative, si dhe sektorin joqeveritar.
Deri më tani, kontratat e Republikës Sërpska me firma lobimi dhe avokatie në SHBA kanë të bëjnë kryesisht me promovimin e investimeve dhe këshillat ligjore, dhe këto shërbime kanë kushtuar dhjetëra mijëra dollarë në muaj.