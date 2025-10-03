SHBA-ja e tërheq nominimin e Mark Brnovichit për ambasador të ri në Serbi

Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e ka tërhequr nominimin e Mark Brnovichit për ambasador të ri në Serbi, sipas një vendimi të publikuar në faqen e internetit të Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit amerikan.
Arsyet për tërheqjen e emërimit të Mark Brnovichit nuk janë bërë të ditura.
Në fund të marsit, Trumpi pati njoftuar se do ta emëronte Brnovichin si ambasador të Shteteve të Bashkuara në Serbi.
Trump kishte thënë asokohe se Brnovich “do të jetë mbrojtës i fuqishëm i lirisë dhe do ta vendosë Amerikën gjithmonë të parën”.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë ambasador në Beograd që nga janari i këtij viti, kur Christopher Hill u largua pas kthimit të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë.