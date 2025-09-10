Shefja e Komisionit Evropian kërkon sanksione dhe pezullim të pjesshëm të tregtisë më Izraelin

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi të mërkurën do të kërkojë sanksione dhe pezullim të pjesshëm të tregtisë më Izraelit për shkak të luftës në Rripin e Gazës.
Bashkimi Evropian, i cila ka 27 vende anëtare, është thellësisht i ndarë mbi qasjen ndaj Izraelit dhe palestinezëve, dhe nuk është e qartë nëse do të gjendet një shumicë e nevojshme për t’i mbështetur sanksionet dhe masat tregtare kundër Izraelit.
“Ajo që po ndodh në Gazë ka tronditur ndërgjegjen e botës”, tha von der Leyen në një fjalim para Parlamentit Evropian në Strasburg.
Von der Leyen shtoi se komisioni “do të krijojë muajin e ardhshëm një grup donatorësh për palestinezët” një pjesë e të cilit do të përqendrohet në rindërtimin e ardhshëm të Gazës.
“Uria e shkaktuar nga dora e njeriut nuk mund të jetë kurrë armë lufte. Për hir të fëmijëve, për hir të njerëzimit. Kjo duhet të ndalet”, shtoi ajo, duke marrë duartrokitje në Parlament.
Fjalimi i saj erdhi një ditë pasi ushtria izraelite i paralajmëroi banorët e Qytetit të Gazës të evakuohen, para se ta nisë ofensivën e gjerë për ta marrë nën kontroll qytetin, i cili thuhet të jetë bastioni i fundit i Hamasit – grupit të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Izraeli i bëri këtë paralajmërim të martën para një sulmi ndaj liderëve të Hamasit në Katar, ku negociatat për përfundimin e luftës në Gazë dukej se kishin ngecur.
Lufta në Gazë filloi kur militantët e udhëhequr nga Hamasi rrëmbyen 251 njerëz më 7 tetor të vitit 2023 dhe i vranë rreth 1.200 të tjerë, kryesisht civilë izraelitë.
Në Gazë po mbahen edhe 48 pengje, rreth 20 prej të cilëve besohet se janë gjallë.
Lufta hakmarrëse e Izraelit ka vrarë mbi 64.000 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, ka zhvendosur pothuajse të gjithë popullsinë dhe rrënuar pjesën më të madhe të territorit.
Shumë pjesë të qyteteve kryesore janë shkatërruar plotësisht dhe rreth 90% e rreth 2 milionë palestinezëve janë zhvendosur brenda vendit.