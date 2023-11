Shqiptarë nga gjithë bota mblidhen në Paradën kuqezi 

Shqiptarë nga gjithë bota parakaluan në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë për nder të 28 Nëntorit - Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë.

Me nismën e shoqatës “Rrënjët shqiptare”, me seli në SHBA, Parada kuqezi - me këngë e valle të trashëguara brez pas brezi - u organizua për herë të parë në kryeqytetin shqiptar.

Bora Zukali, i lindur në Turqi, por me prejardhje shqiptare, ishte në mesin e mijëra të pranishmëve.

“Në çdo festë, ne, shqiptarët e Stambollit, mblidhemi së bashku, në mënyrë që fëmijëve dhe brezave që vijnë t’ua lëmë këtë trashëgimi të madhe - gjuhën, traditat, zakonet tona”, tha ai për Radion Evropa e Lirë.