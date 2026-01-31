Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
5 pyetje

Si të përgatitesh për Olimpiadë shkencore dhe të kthehesh me medalje?

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.

Si përgatiten nxënësit nga Kosova për gara ndërkombëtare dhe çfarë roli luajnë mentorimi dhe mbështetja në suksesin e tyre? Në episodin e nëntë të podkastit 5 Pyetje flasim për përvojën e disa nxënësve nga Kosova në Olimpiadën e Shkencave në Shtetet e Bashkuara, të cilët u kthyen me 16 medalje. Të ftuar janë Merita Aliçkaj-Zeli, trajnere, dhe Adri Vila, nxënës, fitues i dy medaljeve të arta.

▶️ Shiko podkastin:

🎧 Dëgjo podkastin:

Si të përgatitesh për Olimpiadë shkencore dhe të kthehesh me medalje?
Bashkëngjite
Si të përgatitesh për Olimpiadë shkencore dhe të kthehesh me medalje?
nga Radio Evropa e Lirë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:24:04 0:00
Shkarkoje

Podkastin mund ta dëgjoni edhe në Apple Podcasts dhe në Spotify.

Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani
XS
SM
MD
LG