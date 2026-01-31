Si të përgatitesh për Olimpiadë shkencore dhe të kthehesh me medalje?

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.
Si përgatiten nxënësit nga Kosova për gara ndërkombëtare dhe çfarë roli luajnë mentorimi dhe mbështetja në suksesin e tyre? Në episodin e nëntë të podkastit 5 Pyetje flasim për përvojën e disa nxënësve nga Kosova në Olimpiadën e Shkencave në Shtetet e Bashkuara, të cilët u kthyen me 16 medalje. Të ftuar janë Merita Aliçkaj-Zeli, trajnere, dhe Adri Vila, nxënës, fitues i dy medaljeve të arta.
Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani
Flaka Zogu
Flaka Zogu është producente për multimedia e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.