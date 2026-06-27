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Sa të sigurta janë objektet banesore në Kosovë?

Sa të sigurta janë objektet banesore në Kosovë?
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Sa të sigurta janë objektet banesore në Kosovë?

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A janë të sigurta ndërtesat ku jetojmë? Në episodin e ri të podkastit 5 pyetje të Radios Evropa e Lirë, dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Prishtinës, Florim Grajçevci, flet për mangësitë në kontrollin e ndërtimeve dhe standardet e sigurisë të objekteve të banimit në Kosovë.

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