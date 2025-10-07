Siria njofton për “armëpushim gjithëpërfshirës” me kurdët

Siria ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse armëpushimi me forcat kurde, pas një takimi më 7 tetor mes presidentit të përkohshëm sirian, Ahmed al-Sharaa, dhe udhëheqësit kurd, Mazloum Abdi.
Takimi u zhvillua pas përplasjeve vdekjeprurëse në qytetin verior të Alepos.
Autoritetet në Siri, që morën pushtetin vitin e kaluar pasi rrëzuan nga pushtetin sundimtarin Bashar al-Assad, kanë refuzuar kërkesat e kurdëve për një qeveri të decentralizuar që do t’u jepnin atyre më shumë autonomi.
Kjo çështje rriti tensionet me administratën kurde që kontrollon pjesë në veri dhe veriperëndim të Sirisë, ndërsa dallimet mes dy palëve kanë penguar zbatimin e një marrëveshjeje të arritur më 10 mars për integrimin e institucioneve civile dhe ushtarake kurde në shtet.
Përmes një deklarate të publikuar në X, ministri sirian i Mbrojtjes, Murhaf Abu Qasra, tha se është takuar në Damask me Abdin, kreun e Forcave Demokratike Siriane (SDF), që udhëhiqen nga kurdët dhe mbështeten nga Shtetet e Bashkuara.
“Jemi pajtuar për një armëpushim gjithëpërfshirës në të gjitha frontet, si dhe për pikat për dislokimin e forcave ushtarake në veri dhe verilindje të Sirisë”, tha Qasra, duke shtuar se zbatimi i marrëveshjes do të nisë menjëherë.
Më pas, Sharaa u takua me Abidin, për herë të parë që nga korriku, kur të dy kishin diskutuar për “çështjet e sigurisë të lidhura me marrëveshjen e 10 marsit”, tha një burim për AFP-në.
Sipas burimit, i dërguari amerikan për Sirinë, Tom Barrack, dhe admirali i Komandës Qendrore të Ushtrisë amerikane, Brad Cooper, ishin të pranishëm në takim.
Një ditë më parë, Barrack shkroi në X se ai dhe Cooper kishin vizituar Sirinë verilindore për “bisedime thelbësore” me Abdin.
Ndërkaq, më herët gjatë të martës, Vëzhguesi sirian për të Drejtat e Njeriut – që monitoron situatën në Siri – dhe media shtetërore raportuan se luftimet janë ndalur në Alepo.
Të hënën në Alepo të paktën një pjesëtar i forcave të sigurisë të Sirisë dhe një civil u vranë. Për sulmet në Alepo u fajësuan forcat kurdë.
Autoritetet e reja islamiste në Siri kanë qeverisur me qytetin Alepo që nga rrëzimi i Assadit në dhjetor. Por, disa lagje të qytetit janë nën kontrollin e kurdëve, pavarësisht se SDF zyrtarisht u tërhoq nga qyteti në prill pas një marrëveshjeje të arritur me ekzekutivin.
Kurdët, të cilët krijuan administratën e tyre gjysmë-autonome gjatë kaosit të luftës civile gjatë sundimit të Assadit, vazhdimisht kanë kërkuar decentralizim, kërkesë që autoritetet e reja të Damaskut e kanë refuzuar.
Ata po ashtu kanë kritikuar Kushtetutën e përkohshme të Sirisë, duke e cilësuar se ajo nuk pasqyron diversitetin e vendit, ndërkohë që provincat nën kontrollin kurd, Raka dhe Hasake, u përjashtuan nga votimi që u zhvillua gjatë fundjavës për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Parlamentit të ri sirian.