Skandali i ryshfetit në Bullgari që u zbulua nga koncerti i Robbie Williamsit

“Robbie Williams është më efikas në luftim të korrupsionit sesa institucionet bullgare”.
Kjo është vetëm njëra nga shakatë që ka qarkulluar në rrjetet sociale pas skandalit të korrupsionit që është lidhur me koncertin e yllit botëror në Sofje të Bullgarisë, më 28 shtator.
Kështu, emri i Williamsit, në vend që të bëhej lajm për koncertin, përfundoi në një sektor krejt tjetër. Dhe atë, pa fajin e tij.
Çfarë ndodhi?
Autoritetet bënë të ditur se pesë prej 22 kamionëve që transportonin pajisje për skenën e koncertit, u ndaluan nga inspektorë të transportit në Bullgari.
Ata pretenduan se duhet paguar gjoba dhe kërkuan ryshfet për të mundësuar kalimin e kamionëve në destinacion.
Madje, u bë e ditur se inspektorët përdorën platformën e gjigantit Google për përkthime, Google Translate, për t’i shprehur kërkesat e tyre, sepse kishin barriera në komunikim.
Dy shoferë refuzuan, por tre të tjerë paguan. Njëri pagoi mbi 300 euro.
Përgjigjja e autoriteteve
Pasi shoferët e njoftuan policinë dhe Ambasadën e Britanisë, dy persona u ndaluan dhe i nisën hetimet për rastin, nën dyshimet për korrupsion.
Sipas autoriteteve, ata kanë punuar në Administratën e Automobilave - agjenci përgjegjëse për kontrollin e trafikut në Bullgari - prej vitit 2012.
Policia i gjeti 43.000 euro dhe mbi 5.000 lev (valutë bullgare) si para të gatshme gjatë një bastisjeje. Disa prej parave ishin të fshehura në pako cigaresh.
Ajo gjeti edhe dokumente të shtetasve të huaj që punonin për kompanitë e transportit, si dhe të një shtetasi bullgar.
Sipas Drejtorit të Përgjithshëm të Sigurisë Rrugore dhe Menaxhimit të Trafikut, Lyubomir Nikolov, dokumentet u morën për siguri, derisa shoferët të paguanin shumën e kërkuar.
Autoritetet janë në pritje të kontrollimit të kamerave që i kanë pasur inspektorët në makinat e tyre.
Sipas zëvendësdrejtorit të Drejtorisë për Parandalimin e Korrupsionit, Dimitar Kitanov, nuk ka të dhëna për grup të organizuar kriminal.
Nëse të arrestuarit shpallen fajtorë, ata mund të ndëshkohen me deri në gjashtë vjet burgim si dhe me gjobë deri në 10.0000 lev ( rreth 5.1113 euro).
“Do ta çrrënjosim korrupsionin”
Ministri bullgar i Transportit, Grozdan Karadjov, premtoi “çrrënjosjen e praktikave të korrupsionit”.
Më vonë, ai bëri të ditur se katër zyrtarë janë shkarkuar nga puna, se do të përdoren kamerat trupore, do të ketë rotacion të inspektorëve dhe një auditim të pavarur në agjencinë Administrata e Automobilave.
“Ne duhet t’iu kërkojmë falje shoferëve të huaj të cilën janë shantazhuar në mënyrë jashtëzakonisht të ulët nga Administrata e Automobilave. Ata erdhën në Bullgari për ta bërë punën e tyre dhe u përballën me korrupsion dhe zhvatje. Kjo është e papranueshme. Duhet t’iu kërkojmë falje edhe shtetasve bullgarë, sepse emri i Bullgarisë është përfshirë në këtë skandal”, tha ai para mediave.
Disa media raportuan se shefat e kompanisë i detyruan vartësit e tyre të merrnin ryshfet.
Diçka e tillë nxiti reagime të fuqishme politike. Kryeministri, Rosen Zhelyazkov, dhe ministri i Transportit, Grozdan Karadjov, propozuan që Agjencia e Automobilave të vihej nën udhëheqjen e Ministrisë së Brendshme, ndërsa udhëheqësit e partive GERB dhe DPS - Fillimi i Ri, Boyko Borisov dhe Delyan Peevski, kërkuan mbylljen e tërësishme të saj.
Sindikata: Ryshfeti është orkestruar prej niveleve më të mëdha në agjenci
Kryetari i organizatës sindikale, Alexander Ivanov, iu tha mediave lokale se do të ketë greva dhe që duhet shkarkuar i gjithë ekipi menaxhues i agjencisë.
Ai foli për atë që e ka përshkruar si shkarkim masiv i fshehtë i punonjësve të agjencisë "me qëllim eliminimin e punëtorëve që këmbëngulin për punë të mira dhe jo të atyre që marrin para nga praktikat korruptive".
Për vite me radhë, autoritetet përgjegjëse për kontrollin e rrugëve, por edhe kompani shtetërore, si dhe përfaqësuesit e klasës politike, janë akuzuar për korrupsion sistematik, por dënimet për shkelje të tilla janë të rralla.
Më 2024, Bullgaria është renditur në vendin e 76-të, prej 180-të në total, në Indeksin për Perceptim të Korrupsionit të organizatës ndërkombëtare Transparency International.