Steinmeier në Shkup: BE-ja pret normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi

Presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, gjatë qëndrimit në Maqedoninë e Veriut tha se rajoni mbetet në agjendën evropiane sikur edhe në pritjet për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës.

Pas takimit me presidentin maqedonas, Stevo Pendarovski, kreu i shtetit gjerman tha se integrimi evropian është i arritshëm për Maqedoninë e Veriut, porse pa dhënë afate, mirëpo duke theksuar nevojën për zbatimin e reformave të domosdoshme për anëtarësim.

Steinmeier, deklaroi të martën në Shkup se Bashkimi Evropian nuk e ka harruar Ballkanin Perëndimor dhe se vizita e tij është funksion të përcjelljes së mesazhit se rajoni është në agjendën evropiane.

Presidenti gjerman foli edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar interesin e Bashkimit Evropian për normalizimin sa më të shpejtë të raporteve ndërmjet këtyre dy vendeve.



“Sa i përket raporteve mes Serbisë dhe Kosovës, mund t’ju them se i gjithë Bashkimi Evropian është i interesuar që sa më shpejt të vijë deri te normalizimi i raporteve mes tyre. Për këtë janë bërë edhe propozime. Gëzohem se propozimi gjermano-francez tani ka arritur sukses dhe ai po pranohet. Kjo mund t’i inkurajojë palët që të vazhdojnë të bashkëpunojnë në këtë sferë”, deklaroi presidenti gjerman.

Plani franko-gjerman, që ka mbështetjen e Parisit dhe Berlinit, thuhet se ka për qëllim normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Së fundmi, Bashkimi Evropian ka nisur t’i referohet këtij plani si “propozim i Brukselit”.

Ekzistenca e një plani të tillë është konfirmuar nga liderët e Kosovës dhe Serbisë dhe në opinion jozyrtarisht ka qarkulluar një dokument për të.

Kosova e ka parë këtë plan si “bazë të mirë” për diskutime të mëtejme në dialogun që zhvillon me Serbinë, me ndërmjetësimin e BE-së, ndërkaq Serbia ka thënë se ky plan nuk është në favor të saj.

Më herët, presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, kishte deklaruar se plani konsiston në atë që Serbia të mos e pengojë Kosovën në anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, përfshirë në Kombet e Bashkuara, në këmbim të përshpejtimit të anëtarësimit të Beogradit në BE.

Procesi i Berlinit "i rëndësishëm për rajonin"

Ndërkaq, presidenti gjerman gjatë qëndrimit në Maqedoni të Veriut tha se rëndësi të madhe për rajonin ka edhe bashkëpunimin mes shteteve në kuadër të Procesit të Berlinit duke përmendur marrëveshjet e arritura.



“Mendoj se udhëtimi me karta identiteti, njohja reciproke e diplomave shkollore dhe universitare, gatishmëria e BE-së për të ndihmuar në problemet energjetike, paraqet një progres të rëndësishëm dhe etablimin e rajonit në një treg të përbashkët”, tha presidenti gjerman, Frank-Walter Steinmeier.

Duke folur integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe paralajmërimet e zyrtarëve maqedonas se ky proces mund të rrumbullakohet deri në vitin 2030, kreu i shtetit gjerman tha se askush nuk mund të premtojë diçka të tillë. Ai inkurajoi drejtuesit e institucioneve që të punojnë në përmbushjen e reformave të domosdoshme për anëtarësim.



“Do të doja që procesi i anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur. Duhet që procesi i reformave të lëvizë me shpejtësinë e nevojshme shikuar nga këndvështrimi evropian. Shpresoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Nuk mund të them nëse kjo do të ndodhë në vitin 2030”.

“Ju duhet ta kuptoni se për momentin askush këtë nuk mund ta thotë, asnjë nga politikanët në Maqedoninë e Veriut, në Gjermani apo në Bashkimin Evropian. Këtë askush nuk mund ta premtojë, por duhet të punoni që të arrihet ky synim”, tha presidenti gjerman duke theksuar nevojën edhe për ndryshimet kushtetuese, obligim që del nga marrëveshja me Bullgarinë për zhbllokimin e integrimit evropian.

Frank-Walter Steinmeier mirëpriti rolin dhe mbështetjen që ka dhënë Maqedonia e Veriut në konfliktin në Ukrainë nga agresioni rus.



“Maqedonia e Veriut është partneri i besueshëm dhe si shtet anëtar i NATO-s po jep një kontribut të çmueshëm të cilin ne e vlerësojmë lart”, u shpreh presidenti gjerman.

Infografikë Si iu përgjigj Ballkani Perëndimor pushtimit rus në Ukrainë?



Presidenti maqedonas, Stevo Pendarovski, tha se “vizita e presidentit gjerman në kushtet e ndryshimit të gjeopolitikës, kërcënimeve të sigurisë nga agresioni rus në Ukrainë dhe sfidave energjetike në kontinentin evropian, është konfirmim i miqësisë dhe vendosmërisë së Gjermanisë për të mbështetur rajonin”.



Ai theksoi se Maqedonia e Veriut vlerëson shumë përkushtimin e Gjermanisë në procesin e integrimit evropian, zhvillimit dhe agjendës reformuese të Maqedonisë së Veriut.



“Ne tani 17 vjet po përgatitemi për këto bisedime. Është periudha më e gjatë e përgatitjeve në historinë e BE-së. Ne jemi kandidati më i përgatitur për anëtarësim në BE në historinë e kësaj organizate. Unë jam i bindur se nëse ky proces nuk bazohet në aspektet historike dhe nëse bazohet në kriteret elementare evropiane dhe në vlerat evropiane, ne në një afat rekord do t’i mbyllim këto bisedime”, deklaroi Pendarovski.



Ai tha se Maqedonia e Veriut do të vazhdojë të jetë partner i besueshëm i BE-së dhe NATO-s, si alternativa të vetme për të ardhmen e popullit dhe të shtetit në përgjithësi.

Presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, një fjalim e mbajti edhe para deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ndërsa mbajti takime edhe me drejtues të partive politike.

Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, në fillim të nëntorit, kanë nisur bisedimet për ndryshimin e Kushtetutës me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare në pjesën e preambulës si popull shtetformues. Kjo parashihet me Marrëveshjen me Bullgarinë, për kapërcimin e kontestit mes dy vendeve për çështjet që kanë të bëjnë me historinë, gjuhën dhe identitetin maqedonas.

Sofja në vitin 2020 bllokoi nisjen e bisedimeve të anëtarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Vetoja bullgare u hoq më 16 korrik, pasi Shkupi pranoi një propozim francez për zgjidhjen e dallimeve mes dy vendeve, marrëveshje kjo që çoi në nisjen e bisedimeve politike për anëtarësim, më 19 korrik.



Por, bisedimet reale apo për kapitujt nuk do të mund të nisin pa plotësimin e kushtit kryesor që ka të bëjë me ndryshimin e Kushtetutës dhe këtë Maqedonia e Veriut ka afat të bëjë deri në përfundimin e procesit të skriningut, apo të verifikimit të legjislacionit vendor me atë të BE-së.