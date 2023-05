Kievi sulmohet me breshëri raketash nga Rusia

Zyrtarët e Kievit raportuan një sulm ajror jashtëzakonisht të ashpër nga Rusia në orët e para të së martës, duke përfshirë përdorimin e dronëve dhe raketave. Ky shënon sulmin e tetë ajror në kryeqytetin ukrainas këtë muaj.

Sipas një deklarate të postuar në aplikacionin e mesazheve Telegram, Serhiy Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, e përshkroi sulmin e fundit ajror nga Rusia si të paprecedentë në intensitetin e tij, me numrin më të madh të raketave sulmuese të lëshuara për një kohë të shkurtë.

"Sipas informacioneve paraprake, shumica dërrmuese e objektivave të armikut në hapësirën ajrore të Kievit u zbuluan dhe u shkatërruan", tha Popko.

Numri i objektivave të goditura dhe të shkatërruara gjatë sulmit ajror në Kiev nuk dihet për momentin.

Rusia kishte pezulluar sulmet e saj me raketa me rreze të gjatë veprimi për disa javë, por rifilloi taktikën në fund të prillit, duke nisur sulme të shumta në ditët e fundit, me Kievin që ishte një objektiv i shpeshtë.

Pavarësisht sulmeve, Ukraina i ka zmbrapsur me sukses shumicën e tyre.

Sipas zyrtarëve, mbeturinat e raketave ranë në disa rrethe të Kievit, duke përfshirë Obolonski, Shevchenkivski, Solomyanski dhe Darnitski, të martën.

Kryetari i bashkisë së Kievit Vitali Klitschko raportoi se mbeturinat që ranë dogjën shumë makina dhe shkaktuan dëmtime në një ndërtesë në lagjen Solomyanskyi në pjesën perëndimore të kryeqytetit.

Nga ngjarja kanë mbetur të plagosur tre persona.

Sipas Klitschkos, një sulm me dron u zmbraps nga sistemet e mbrojtjes ajrore në jug të Borispilit.

Borispil ndodhet në juglindje të Kievit dhe është shtëpia e aeroportit kryesor civil të kryeqytetit, i cili aktualisht është i mbyllur.

Administrata ushtarake raportoi se dëmet në rrethet e tjera nuk ishin të mëdha dhe nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktima të mundshme.

Sirenat e sulmit ajror u dëgjuan pothuajse në të gjithë vendin për më shumë se tre orë të martën, në Kiev dhe zonën përreth.