Ta kalosh frikën me vrap...

Në kubëzat e betonit që vezullojnë nga shtresa e hollë e ngricës, Pranvera Selimi i lëshon me kujdes hapat me këpucët e vrapimit. Rreth orës pesë të mëngjesit në dimër, ajo del nga shtëpia për t’u nisur drejt Parkut të Gërmisë në Prishtinë - pak kilometra larg prej ku banon. Atje vrapon së paku katër herë në javë. Pas këtij sporti filloi të pasionohej rreth nëntë vjet më parë, derisa jetonte në qytetin e Pejës - fillimisht në shiritin e fitnesit, e më vonë në parqe e rrugë. “E vëreja që pas vrapimit, ndihesha tepër mirë dhe pastaj m’u bë pjesë e jetës”, rrëfen Pranvera për Radion Evropa e Lirë.

“Nga komentet e thjeshta deri tek ato më të rëndat”

Pranvera thotë se ngacmimet verbale kur del në hapësira publike për të vrapuar, i janë bërë thuajse “normale”.

“Normalet janë prej komentit më të thjeshtë deri tek ato më të rëndat. Jemi mësuar me këto fjalë dhe jemi mësuar që duhet t’i injorojmë. Nuk duhet të bëjmë kontakte me sy. Të ecësh dhe të shohësh punën tënde”, thotë ajo.

Pranvera kujton edhe një rast që e kishte frikësuar shumë, teksa vraponte diku në Pejë, vite më parë.

Kur kaloi një kthesë të madhe, një veturë që thotë se ishte e mbushur me djem të rinj, ishte ndalur furishëm prapa saj.

“E kanë ndalur veturën, e kanë hapur derën dhe kanë thënë diçka. E di që më ka ardhur një stres... Kam filluar të vrapoj tepër shpejt dhe zemra ka filluar të më rrahë shumë më shpejt... Nuk ishte ndjenjë e mirë”, kujton Pranvera.

Ajo tregon se para se të dalë për vrapim, sigurohet që e ka të aktivizuar lokacionin në telefon dhe t’i tregojë ndokujt se ku gjendet.

“Nuk mendoj se ka të bëjë me atë se çfarë personi je, as si dukesh, as çfarë moshe je... Thjesht, është pjesë e jetës e çdo gruaje, secila përballemi me këto [ngacmime]”, beson Pranvera.

Besarta Breznica nga Rrjeti i Grave të Kosovës - organizatë që merret me të drejtat e grave - vlerëson se pasiguria në hapësira publike ua ka cenuar shumë grave lirinë e lëvizjes.

“Ajo çfarë ne shohim, është se gratë janë gjithmonë të prira të përdorin më shumë transporte të ndryshme, në mënyrë që t’i ikin ecjes në këmbë dhe t’i anashkalojnë disa prej hapësirave publike, sepse ajo me të cilën mund të përballen, mund të jetë shumë e rëndë”, thotë Breznica për Radion Evropa e Lirë.