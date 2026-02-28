Kosova u kërkon shtetasve në Izrael kujdes të shtuar pas rritjes së tensioneve në Lindjen e Mesme

Ministria për Punë të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve kosovarë që janë në Izrael, të kenë vëmendje të shtuar dhe t’i zbatojnë udhëzimet e autoriteteve vendore, pas nisjes së sulmeve amerikane dhe izraelite kundër Iranit.
Ushtria izraelite ka bërë të ditur se Irani ka nisur të kundërpërgjigjet me raketa, në drejtim të shtetit të Izraelit.
“Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, së bashku me Ambasadën e Kosovës në Izrael, po monitorojnë nga afër zhvillimet aktuale. Ju informojmë se Ambasada e Kosovës në Izrael është plotësisht në dispozicion të qytetarëve tanë dhe mbetet në komunikim të vazhdueshëm me institucionet përkatëse vendase”, ka bërë të ditur ministria, duke e vënë në dispozicion një numër kontaktues (+972 586 340450) në rast të ndonjë urgjence.
Presidenti amerikan, Donald Trump i ka konfirmuar sulmet dhe është zotuar se do të eliminohet "kërcënimi nga regjimi iranian".
Ai ka thënë se sulmet kanë qenë të pashmangshme pasi autoritetet iraniane nuk kanë dashur të arrijnë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për programin bërthamor dhe atë të raketave.
“Ka qenë gjithmonë politikë e Shteteve të Bashkuara, sidomos e administratës sime, se ky regjim terrorist nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore. Po e them sërish, ata nuk mund të kenë kurrë armë bërthamore”.
Ai e ka përmendur operacionin ushtarak amerikan të qershorit të vitit të kaluar “Çekani i Mesnatës” duke thënë se përmes tij është shkatërruar programi bërthamor iranian në tri qendra Fordo, Natanz dhe Isfahan.
Trump ka shtuar se tani “do t’i shkatërrojmë raketat e tyre dhe industrinë e tyre të raketave. Do të zhduken plotësisht”. Sipas tij, ky program i raketave po kërcënon bazat amerikane në afërsi dhe aleatët rajonalë.
“Ky regjim do ta mësojë shpejt se askush nuk duhet ta sfidojë forcën dhe kapacitetin e ushtrisë amerikane”.
Trump i është drejtuar popullit iranian, duke i thënë se pasi të përfundojnë sulmet "merreni ju në dorë qeverinë tuaj".
“Është shumë rrezik jashtë, bombat do të lëshohen gjithandej. Kur të përfundojmë, merreni në dorë qeverinë tuaj, do të jetë e juaja dhe kjo do të mund të jetë ndoshta mundësia e vetme ndër gjenerata. Për shumë vjet e keni kërkuar ndihmën amerikane, por nuk e keni marrë atë. Asnjë president amerikan nuk ka pasur gatishmëri të bëhet ajo që po e bëj unë tani”.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se sulmi i përbashkët amerikano-izraelit kundër Iranit “do t’i krijojë kushtet për popullin guximtar të Iranit që të marrë fatin në duart e veta”.
“Ka ardhur koha për çdo segment të popullit në Iran që të heqë thundrën e tiranisë nga (regjimi) dhe të krijojë një Iran të lirë dhe paqedashës”, ka thënë Netanyahu përmes një deklarate.
Këto sulme përbëjnë përshkallëzim dramatik të tensioneve në Lindje të Mesme dhe i kanë zbehur shpresat për një zgjidhje diplomatike në mes të Teheranit dhe Uashingtonit lidhur me programin bërthamor.
Kosova ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin prej vitit 2021, pasi ky i fundit ia ka njohur shtetësinë.
Për dallim prej Izraelit, Irani nuk e njeh shtetësinë e Kosovës.