Trump e refuzon përgjigjen e Iranit ndaj propozimit për paqe

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e refuzoi me zemërim përgjigjen e Iranit ndaj një propozimi amerikan për paqe, duke e quajtur atë “plotësisht të papranueshme”.
Në një postim më 10 maj, ai tha se nuk e pranon përgjigjen e Teheranit, por nuk tregoi nëse kjo do të çojë në rifillimin e sulmeve ajrore ndaj Iranit.
“Sapo lexova përgjigjen nga të ashtuquajturit ‘përfaqësues’ të Iranit. Nuk më pëlqen - PLOTËSISHT E PAPRANUESHME!”, shkroi Trump në platformën Truth Social.
Mediat iraniane raportuan, ndërkohë, se Irani nuk i ka zbutur kërkesat e tij, duke përfshirë: heqjen e sanksioneve, përfundimin e bllokadës detare nga SHBA-ja dhe garanci kundër sulmeve të ardhshme.
Agjencia e lajmeve, Tasnim, e cila konsiderohet e afërt me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), raportoi se propozimi i Teheranit përfshin gjithashtu përfundimin e luftimeve në “të gjitha frontet” - edhe në Liban.
Sipas raportimeve, Irani kërkon nga SHBA-ja edhe kompensim për dëmet e luftës dhe njohje zyrtare të kontrollit mbi Ngushticën e Hormuzit - kërkesa që kundërshtohen nga komuniteti ndërkombëtar.
Po sipas tyre, pranimi i kushteve të SHBA-së do të nënkuptonte “dorëzim” të Iranit ndaj “kërkesave të tepruara”.
Shumë raportime sugjerojnë se plani amerikan është paraqitur në një dokument njëfaqësh, i cili parashikon ndalimin e luftimeve dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa çështje të tjera të rëndësishme - përfshirë të drejtën e Iranit për pasurimin e uraniumit - janë lënë për më vonë.
Trump, më herët, kritikoi ashpër paraardhësit e tij për politikat ndaj Iranit, duke thënë se për 47 vjet ky vend “na ka mbajtur në pritje, ka vrarë njerëzit tanë me bomba në rrugë, ka shtypur protestat dhe, së voni, ka vrarë 42.000 protestues të pafajshëm e të paarmatosur, duke qeshur me vendin tonë që tani është SËRISH I MADH”.
“Ata nuk do të qeshin më!”, shkroi Trump në Truth Social.
Trump ka mbajtur një qëndrim të dyfishtë në deklaratat publike: nga njëra anë ka theksuar mundësinë e një zgjidhjeje diplomatike, ndërsa nga ana tjetër ka kërcënuar me sulme të reja ajrore ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit.
Në një intervistë me gazetaren amerikane, Sharyl Attkisson, të transmetuar më 10 maj, ai tha se operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit mund të mos kenë përfunduar, duke lënë të kuptohet se SHBA-ja mund të godasë objektiva të tjera nëse është e nevojshme.
I pyetur nëse operacionet luftarake kanë mbaruar, Trump u përgjigj:
“Jo, nuk e thashë këtë. Thashë se ata janë mposhtur, por kjo nuk do të thotë se gjithçka ka përfunduar. Mund të vazhdojmë edhe për dy javë dhe të godasim çdo objektiv”.
Trump shtoi se sulmet amerikane dhe izraelite tashmë kanë goditur “ndoshta 70 për qind” të objektivave të synuara.
“Ne kemi edhe objektiva të tjera që mund t’i godasim nëse është e nevojshme. Por, edhe nëse nuk i godasim, atyre do t’u duhen vite për t’i rindërtuar”, tha Trump.
Ai, gjithashtu, u ndal te rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit, duke thënë se Shtetet e Bashkuara po i monitorojnë nga afër objektet.
“Ne i kemi nën vëzhgim”, tha Trump, duke shtuar se SHBA-ja po përdor edhe monitorimin nga hapësira për të ndjekur aktivitetin rreth këtyre impianteve.
Irani, ndërkohë, ka refuzuar vazhdimisht propozimet që do ta detyronin t’i dorëzonte rezervat e uraniumit të pasuruar te Shtetet e Bashkuara.