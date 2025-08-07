Trumpi dhe Putini do të takohet në ditët në vijim, njofton Kremlini

Kremlini ka njoftuar të enjten se është arritur pajtueshmëri për një takim mes presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe atij të Rusisë, Vladimir Putin.
Takimi mund të zhvillohet javën e ardhshme dhe palët janë pajtuar "në parim" edhe për vendtakimin, u tha gazetarëve këshilltari për çështjet e jashtme i Putinit, Yuri Ushakov.
"Me propozimin e palës amerikane, është arritur pajtueshmëri në parim për mbajtjen e një takimi dypalësh në nivelin më të lartë në ditët në vijim", theksoi Ushakov.
Javën e ardhshme është data e synuar për takimin, tha Ushakov, duke shtuar se organizimi i ngjarjeve të tilla kërkon kohë dhe asnjë datë nuk është konfirmuar ende. Vendndodhja e mundshme do të bëhet e ditur "pak më vonë", sipas tij.
Ai gjithashtu hodhi poshtë mundësinë që presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, të jetë pjesë e këtij takimi për të biseduar për përfundimin e luftës gati katërvjeçare të Rusisë në Ukrainë - një ide që Shtëpia e Bardhë tha se Trump është i gatshëm ta shqyrtojë.
"Ne propozojmë, para së gjithash, të përqendrohemi në përgatitjen e një takimi dypalësh me Trumpin dhe e konsiderojmë më të rëndësishme që ky takim të jetë i suksesshëm dhe frytdhënës", tha Ushakov.
Një takim mes Putinit dhe Trumpit do të ishte i pari që nga rikthimi i presidentit republikan në detyrë këtë vit. Ai do të përbënte një moment të rëndësishëm në luftë, ndonëse nuk ka asnjë garanci që një takim i tillë do të sjellë fundin e luftimeve, pasi Rusia dhe Ukraina mbeten shumë larg në kërkesat e tyre.
Zyrtarët perëndimorë e kanë akuzuar vazhdimisht Putinin për shtyrje të bisedimeve për paqe për të fituar kohë që forcat ruse të pushtojnë më shumë territore ukrainase. Putini në të kaluarën nuk ka bërë asnjë lëshim dhe do të pranojë vetëm një marrëveshje sipas kushteve të tij.
Ndërkohë, një sondazh i ri nga Gallup tregoi se ukrainasit po tregohen gjithnjë e më të etur për një zgjidhje të negociuar të luftës, me vetëm një të katërtën e të anketuarve që dëshirojnë ta vazhdojnë luftën deri në fitore.
Në vitin 2022, pasi Rusia e nisi pushtimit e plotë të Ukrainës në shkurt, Gallup kishte zbuluar se rreth tre të katërtat e ukrainasve të anketuar mbanin këtë qëndrim.