Ukraina e përjeton “një tjetër natë terrori” pasi Rusia e sulmon me 426 dronë e raketa

Ukraina njoftoi të martën se Rusia i ka lëshuar 426 dronë dhe raketa drejt saj, teksa bisedimet për paqe vazhdojnë të jenë të pezulluara si pasojë e përshkallëzimit të konfliktit në Lindje të Mesme.
Të paktën katër njerëz janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur në sulmet e mbrëmshme ruse të cilat kanë goditur rajone të ndryshme të shtetit, kanë bërë të ditur autoritetet ukrainase të martën.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka thënë se “përpjekjet për kërkim-shpëtim po vazhdojnë” pas sulmeve ruse, dhe se “për dëme është raportuar në 11 rajone”.
“Një tjetër natë terrori rus kundër Ukrainës”, ka thënë ministri i Jashtëm, Andriy Sybiha.
“Kur Rusia dështon në fushëbetejë dhe nuk mund ta imponojë vullnetin e saj në tavolinën negociuese, ajo e përdor terrorin kundër civilëve”, ka thënë Sybiha. “Metoda tipike të kriminelëve rusë”.
“Presioni ndaj Rusisë duhet të intensifikohet pa vonesa. Sanksionet duhet të godasin më ashpër. Duhet të miratohet paketa e 20-të e Bashkimit Evropian”, ka shkruar Sybiha në X.
Presidentja e Moldavisë, Maia Sandu, i ka dënuar sulmet ruse në infrastrukturën civile të energjisë në Ukrainë dhe i ka përshkruar si “krim lufte dhe sulm ndaj të gjithë nesh”.
Sipas forcës ajrore ukrainase, Rusia i ka lëshuar 34 raketa dhe 392 dronë, përfshirë shtatë raketa balistike Iskander, 23 raketa lundruese dhe katër raketa ajër-ajër. Ushtria ukrainase thotë se forcat e saj ajrore kanë kapur 365 dronë dhe 25 raketa.
Në fjalimin e tij të natës, vetëm disa orë para sulmeve ruse, Zelensky, duke iu referuar raporteve të inteligjencës, paralajmëroi për një sulm të mundshëm rus në shkallë të gjerë dhe u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë vigjilentë ndaj sinjaleve të alarmit ajror.
Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj kanë kapur 55 dronë ukrainas gjatë natës, një ditë pasi Ukraina goditi një depo karburanti në portin e Detit Baltik në Primorsk, qendra më e madhe perëndimore e eksportit të naftës në vend.
Sulmet e fundit ndodhën ndërsa Rusia njoftoi se bisedimet trepalëshe mes Uashingtonit, Moskës dhe Kievit, që synojnë t’i japin fund luftës në Ukrainë, janë në një “pauzë situative” pas fillimit të luftës në Iran.
“Kjo është një pauzë situative, për arsye të dukshme”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke shtuar se sapo “partnerët tanë amerikanë” të mund t’i kushtojnë më shumë vëmendje çështjeve ukrainase, Moska shpreson që pauza të përfundojë dhe të zhvillohet një rund i ri bisedimesh.