Ukraina godet rafineritë ruse teksa Moska kryen sulm masiv me dronë

Forcat ukrainase goditën me dronë dy rafineri të mëdha nafte në Rusi – Krasnodarin në jug dhe Syzranin në rajonin e Samaras – gjatë natës së 30 gushtit, duke shkaktuar shpërthime dhe zjarre në objekte kyçe për furnizimin me karburant të njësive ushtarake ruse.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës, operacionet, të zhvilluara në bashkërendim me Forcat e Operacioneve Speciale, kishin për qëllim t’i zvogëlonin mundësitë ofensive të Rusisë dhe ta vështirësonin furnizimin e trupave të saj me karburant.
Rafineria e Krasnodarit prodhon rreth 3 milionë tonë benzinë, naftë dhe karburant aviacioni në vit, ndërsa uzina e Syzranit mund të përpunojë deri në 8.5 milionë tonë çdo vit.
Ende nuk janë bërë vlerësimet e dëmeve dhe nuk është raportuar për viktima.
Ndërkohë, forcat ruse ndërmorën një nga ofensivat më të mëdha ajrore të javëve të fundit, duke lëshuar 537 dronë dhe 45 raketa në objektiva në mbarë Ukrainën.
Forcat ajrore ukrainase thanë se arritën të rrëzonin 510 dronë dhe 38 raketa, megjithatë pesë raketa dhe 24 dronë goditën shtatë lokacione.
Në Zaporizhja, sulmet ruse vranë një person dhe plagosën 22 të tjerë, mes tyre tre fëmijë. U dëmtuan zona banimi, pallate dhe objekte industriale.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, e akuzoi Moskën për përdorimin e vonesave diplomatike për të intensifikuar sulmet dhe bëri thirrje për sanksione më të forta ndaj sektorëve bankarë dhe energjetikë rusë.
Nuk është caktuar ende ndonjë datë e re për bisedime të mëtejshme mes dy qeverive.
Ukraina e ka pranuar një propozim amerikan për armëpushim dhe kërkon një takim mes Putinit dhe Zelenskyt, por Moska nuk është pajtuar.
“E vetmja mënyrë për të rihapur një dritare mundësish për diplomacinë është përmes masave të ashpra ndaj të gjithë atyre që financojnë ushtrinë ruse dhe përmes sanksioneve efektive ndaj vetë Moskës – sanksione bankare dhe energjetike”, shkroi Zelensky në X më 30 gusht.
Një ditë më parë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov përsëriti qëndrimin e Moskës se presidenti rus Vladimir Putin nuk e ka përjashtuar mundësinë e një takimi me Zelenskyn, por theksoi se një takim i tillë do të ndodhte vetëm pasi të bëhej përparim “në nivel ekspertësh.”
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara miratuan një marrëveshje prej 8.5 miliardë dollarësh për shitjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot në Danimarkë, e cila planifikon t’ia dërgojë ato Ukrainës për të forcuar mbrojtjen ajrore.
Vende të tjera të NATO-s po mbajnë qëndrime të ngjashme, duke iu përgjigjur kërcënimeve të shtuara, ndërsa financimi amerikan për transferimin e armëve mbetet i pasigurt.