1 Një anëtar i Brigadës së Tretë Sulmuese të Ukrainës duke qëlluar me mitraloz drejt pozicioneve ruse, pranë Andrijivkas më 27 gusht. Associated Press kaloi dy javë me këtë brigadë dhe solli copëza të jetës së ushtarëve të përfshirë në betejë duke përdorur kamera të vendosura në helmetat e ushtarëve dhe video të bëra me dronë.