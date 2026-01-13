Rusia godet rrjetin energjetik të Ukrainës, lë qindra mijëra banorë pa rrymë në mot acar

Rusia e ka kryer një sulm të madh gjatë natës kundër Ukrainës, duke goditur objekte jetike të energjisë, përfshirë një termocentral, në një kohë kur temperaturat në gjithë vendin ranë deri në minus 15 gradë.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, theksoi se Rusia i përdori gati 300 dronë sulmues, si dhe 18 raketa balistike dhe shtatë raketa lundruese.
“Gjendja në rajonin e Kievit është e rëndë. Disa qindra mijëra familje janë pa energji elektrike tani”, tha Zelensky në një postim në X.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë konfirmoi se kishte kryer një “sulm të madh” ndaj objekteve energjetike të Ukrainës, duke pretenduar se ato përdoreshin nga ushtria e Ukrainës dhe kompleksi i saj ushtarako-industrial.
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, e akuzoi Rusinë se po godet qëllimisht infrastrukturën energjetike për t’i privuar civilët nga energjia elektrike, uji dhe ngrohja në kushtet e motit acar.
“Rusia po përpiqet qëllimisht të krijojë kushte jetese, të llogaritura për të sjellë shkatërrimin fizik të popullit ukrainas”, shkroi ai në X, duke shtuar se një veprim i tillë hyn në përkufizimin e Nenit II (c) të Konventës për Gjenocidin.
Furnizuesi kryesor privat i energjisë në Ukrainë, DTEK, raportoi se raketat ruse goditën gjatë natës një termocentral. Ky ishte sulmi i tetë madhor ndaj objekteve të tij që nga tetori i vitit 2025.
Operatori shtetëror i energjisë, Ukrenergo, njoftoi më 13 janar se sulmi rus me raketa dhe dronë kishte në shënjestër objekte energjetike në disa rajone, duke lënë shumë konsumatorë pa energji elektrike në Kiev dhe rajonin e Kievit, si dhe në rajonet Çernihiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhja, Zhitomir, Harkiv dhe Donjeck.
Ai shtoi se puna për riparimin dhe rikthimin e furnizimit ka nisur kudo që kushtet e sigurisë mundësuan.
Guvernatori rajonal raportoi se një sulm rus në rajonin e Harkivit vrau katër njerëz dhe plagosi disa të tjerë.
“Numri i njerëzve të vrarë nga sulmi i armikut në periferi të Harkivit ka arritur në katër”, shkroi Oleh Syniehubov në Telegram.
Kryetari i bashkisë së Harkivit, Ihor Terekhov, tha se një dron rus goditi një institucion mjekësor për fëmijë, duke shkaktuar zjarr.
Sulmet gjatë natës goditën gjithashtu rajone të tjera ukrainase, përfshirë qytetin jugor të Odesës.
Guvernatori rajonal, Serhiy Lysak, deklaroi se ndërtesa banimi, një spital, një shkollë dhe një kopsht fëmijësh u dëmtuan — dhe të paktën pesë persona u plagosën në dy valë sulmesh.
Moska ka pretenduar vazhdimisht se nuk synon infrastrukturën civile të Ukrainës, pavarësisht provave gjithnjë e më të mëdha që tregojnë të kundërtën.
Të dhënat tregojnë se forcat ruse intensifikuan sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe të gazit të Ukrainës në fillim të vjeshtës së vitit 2025, duke ndërprerë furnizimet gjatë sezonit të ngrohjes.