Vëllai i Liridona Ademajt dëshmon në Gjykatë

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, gjatë gjykimit ndaj Naim Murselit, i akuzuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj, të hënën dëshmoi vëllai i së ndjerës, Leonard Ademaj.

Duke folur para trupit gjykues, Ademaj përshkroi momentin kur kuptoi vrasjen e motrës.

Ai tha se ishte në punë kur bashkëshortja e telefonoi, duke i thënë që të shkonte në shtëpi, sepse Liridona ishte vrarë.

Fillimisht tha se i mori prindërit dhe shkuan në spitalin “Isa Grezda” në Gjakovë, ku kërkoi qetësues për ta.

Më pas u nisën për në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, ku tha se panë shumë policë, të cilëve iu drejtua për informacione.

Ata e udhëzuan të shkonte në stacionin policor në Dragodan, ku një police ua kumtoi lajmin për vdekjen e Liridonës.

Ademaj tha se, kur kishte pyetur për Naimin, i ishte thënë se ai po jepte deklaratë në polici.

Rreth një orë e gjysmë më vonë, Naimi kishte dalë nga stacioni.

“Për ne, ajo natë nuk ishte e lehtë se i kishim edhe fëmijët [e Liridonës]. Kemi qëndruar zgjuar deri në mëngjes”, tha Ademaj.

Ai tregoi se, pasi kishte kontaktuar shoferin me të cilin ishte Naimi, kishte mësuar se ai ndodhej në hotelin “Swiss” në Prishtinë.

Aty kishte shkuar bashkë me disa të afërm dhe e kishin gjetur Naimin të shtrirë në krevat, me ushqime në tavolinë dhe me drekë të porositur.

Ata menduan se sjellja e tij pasqyronte tronditjen, tha Ademaj, raporton Betimi për Drejtësi.

Rasti i Liridona Ademajt

Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor të vitit 2023 në Prishtinë.

Aktakuza e ngarkon Murselin se e ka planifikuar vrasjen e bashkëshortes me qëllim hakmarrjeje dhe përfitimi financiar nga një sigurim jetësor në Suedi, në shumë prej rreth 260 mijë eurosh.

Sipas Prokurorisë, Murseli e ka planifikuar vrasjen në bashkëpunim me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, duke u premtuar atyre një shpërblim prej 30 mijë eurosh për ta kryer krimin.

Kokalla akuzohet se e kishte njoftuar Murselin me dorasin Plava.

Plava akuzohet se ka kryer vrasjen.

Murseli dhe Kokalla u deklaruan të pafajshëm, ndërsa Plava nuk pranoi të deklarohej për fajësinë.

Vrasja e Liridona Ademajt shkaktoi zemërim publik, veçanërisht pasi bashkëshorti i saj mori pjesë në varrim.

Familja kërkoi zhvarrosjen e trupit të saj për ta varrosur në varrezat e familjes Ademaj.

Që nga viti 2010, në Kosovë u vranë rreth 60 gra - shumica nga bashkëshortët e tyre.

Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kritikojnë sistemin e drejtësisë për dënime të lehta të autorëve - gjë që, sipas tyre, i trimëron dorasit.