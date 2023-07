Nga furçat, te harqet: Në kërkim të tingullit të përsosur

Ajo që filloi si një hobi -- dhe një mënyrë për të ofruar mundësi më pak të kushtueshme të të mësuarit për fëmijët e tij -- do të shndërrohej me kalimin e viteve në një kërkim obsesiv për tingullin e përsosur, duke i sjellë vlerësim ndërkombëtar këtij mjeshtri të punimit të instrumenteve me harqe, që ndryshe njihen edhe si lutistë.

(Përgatiti: Syzanë Paçarizi)