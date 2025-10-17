Zelensky para takimit me Trumpin: Dronët dhe raketat ruse ende po e terrorizojnë Ukrainën

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se dronët rusë sulmuan qytetin e tij të lindjes në Ukrainë në prag të takimit të tij me presidentin amerikan, Donald Trump, në Shtëpinë e Bardhë.
Zelensky tha se sulmi në Krivij Ri, në juglindje të Ukrainës, në orët e vona të 16 tetorit, ishte një shembull se si Rusia “ende po e terrorizon Ukrainën”, dhe shtoi se kishte “dhjetëra dronë të tjerë sulmues në qiellin tonë” dhe po ashtu ishin parë edhe raketa.
“Në fakt, në javët e fundit nuk ka kaluar asnjë natë pa sulme ruse në Ukrainë” dhe shumica kishin për shënjestër infrastrukturën, shkroi Zelensky në X pasi arriti në Uashington për takimin me Trumpin.
Zelensky tha se Rusia do të detyrohet ta ndalë luftën vetëm kur të mos jetë në gjendje ta vazhdojë atë dhe mënyra se si Rusia mund të shfaqë gatishmërinë e vërtetë për paqe nuk qëndron te fjalët, por te ndalja e sulmeve dhe vrasjeve.
“Prandaj, çdo sistem i mbrojtjes ajrore për Ukrainë ka rëndësi. Çdo vendim që mund të forcojë ne, e sjellë më afër përfundimin e luftës. Siguria mund të garantohet nëse gjithçka për të cilën ne jemi pajtuar, përfshirë këtu në Uashington, zbatohet”, tha ai.
Bisedimet mes Trumpit dhe Zelenskyt pritet të përfshijnë diskutime për mbrojtjet ajrore të Ukrainës dhe kapacitetet për sulme me rreze të gjatë veprimi, përfshirë mundësinë që SHBA-ja t’i japë Ukrainës raketa Tomahawk.
Trump njoftoi më 16 tetor se ai dhe presidenti rus, Vladimir Putin, zhvilluan një bisedë telefonike dhe u pajtuan që të takohen në Budapest.
Trump shkroi në rrjetet sociale se do të ketë një takim të nivelit të lartë të këshilltarëve javën e ardhshme, para se ai dhe Putini të takohen “për të parë nëse mund ta përfundojmë këtë luftë të ‘palavdishme’ mes Rusisë dhe Ukrainës”.
Delegacioni amerikan do të udhëhiqet nga sekretari i Shtetit, Marco Rubio, tha ai. Lokacioni i takimit të këshilltarëve ende nuk është përcaktuar.
Presidenti Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se ai pret që të takohet me Putinin “brenda dy javësh”, duke shtuar se mikpritës i takimit do të jetë kryeministri hungarez, Viktor Orban, i cili ka mbajtur raporte të mira me Rusinë, teksa ka vënë në dyshim dërgimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën.
“Takimi i planifikuar mes presidentit amerikan dhe atij rus është një lajm i shkëlqyer për njerëzit paqedashës në botë”, shkroi Orban në X. “Ne jemi gati”.
Si Kremlini, ashtu edhe Shtëpia e Bardhë e vlerësuan bisedën telefonike Trump-Putin, duke e quajtur “të mirë” dhe “produktive”.
Këshilltari për politikë të jashtme i Kremlinit, Yuri Ushakov, tha se biseda ishte “jashtëzakonisht e hapur”, duke shtuar se detajet do të diskutohen gjatë një bisede telefonike mes sekretarit Rubio dhe ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov, që do të zhvillohet në ditët në vijim.
Ushakov deklaroi se Putin i tha Trumpit që furnizimi i Ukrainës me raketa Tomahawk nuk do të ndryshonte situatën në fushëbetejë, por të do të dëmtonte përpjekjet për paqe dhe raportet mes Rusisë dhe SHBA-së.
Zelensky tha përmes një postimi në Telegram pasi arriti në Uashington se duket që Rusia dëshiron të rinisë dialogun, pas mundësisë që SHBA-ja të dërgojë raketa Tomahawk.
“Veçse e kemi parë që Moska po ngarendë që të rinisë dialogun sa më shpejt që të jetë e mundur pasi ka dëgjuar për raketat Tomahawk”, shkroi ai.
Trump dhe Zelenskyy biseduan dy herë gjatë fundjavës, në mes të diskutimeve që janë intensifikuar për një vendim të mundshëm të SHBA-së për t’i dhënë Ukrainës raketa Tomahawk. Trump nuk e ka përjashtuar këtë mundësi, por më 16 tetor tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të “shterojnë” rezervat e tyre të Tomahawk-ëve.
Këto armë kanë një rreze deri në 2.500 kilometra – mjaftueshëm për të arritur deri në Moskë nga Ukraina – dhe mund të pajisen me koka bërthamore. Trump i përshkroi ato si një “armë të pamëshirshme, sulmuese dhe jashtëzakonisht shkatërruese” duke shtuar: “Askush nuk do që të sulmohet me Tomahawk”.
Trump tha se e ka përmendur çështjen e Tomahawk-ëve gjatë bisedës me Putinin, dhe se udhëheqësit rus “nuk i pëlqeu ideja”.