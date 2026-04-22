Arrestohet i dyshuari për vrasjen e trefishtë në Podgoricë

Policia malazeze ka arrestuar Vehid Muriqin, 25 vjeç, nga Rozhaja, i cili dyshohet se ka vrarë tre persona në Podgoricë, tha Policia më 22 prill.
Sipas njoftimit, zyrtarët policorë e kanë lokalizuar të dyshuarin në qendrën e qytetit të Rozhajës, pas një aksioni të gjerë taktik.
Dyshohet se Muriqi, në lagjen Aeroporti i Vjetër në Podgoricë, ka privuar nga jeta tre persona – dy burra nga Rozhaja dhe një shtetas të Serbisë nga Novi Pazari.
Policia malazeze tha se i dyshuari, do të dërgohet në Prokurorinë e Lartë në Podgoricë, ku ndaj tij do të dorëzohet edhe kallëzimi penal.
Më herët, Policia kishte njoftuar se ngjarja, sipas informacioneve të para, nuk lidhet me veprimtarinë e strukturave kriminale. Autoritetet kanë thënë po ashtu se vrasjes së trefishtë dyshohet t’i ketë paraprirë një mosmarrëveshje mes të dyshuarit dhe viktimave.
Policia e Malit të Zi ka njoftuar se me shumë gjasa vrasja e trefishtë është kryer natën e 20 prillit dhe sipas provave fillestare dyshohet se krimi u krye me armë të ftohtë.