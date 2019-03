Zaev, në kërkim të dy të tretave për Specialen

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev ka takuar përfaqësuesit e partive politike shqiptare të opozitës për të siguruar mbështetjen e tyre për votimin e draft-ligjit për Prokurorinë Speciale, e cila në bazë të propozimit të Ministrisë së Drejtësisë duhet të kalojë si sektor i veçantë në kuadër të Prokurorisë së rregullt.

Veç kësaj, propozimi parasheh që kjo prokurori përveç që do të ketë stafin e njëjtë, ajo nuk do të mund të përdorë si prova materiale bisedat e zyrtarëve nga ajo që njihet si aferë e përgjimeve.

Kryetari i Aleancës për Shqiptarë, Ziadin Sela, ka deklaruar pas takimit me kryeministrin Zaev, se subjekti që ai përfaqëson mbështet punën e Prokurorisë Speciale, por ka kërkuar kompetenca edhe më të mëdha, përfshirë edhe shfrytëzimin e materialeve nga bisedat e përgjuara telefonike, në ngritjen e padive ndaj ish- zyrtarëve të qeverisë së kaluar, por edhe të tjerëve që mund të kenë kryer vepra penale.

“Të gjitha përgjimet të vazhdojnë të jenë prova materiale për proceset gjyqësore që do të zhvillohen edhe në të ardhmen. Nuk duhet të ketë kufizime kohore, por afati i veprimtarisë së Prokurorisë Speciale duhet të jetë i përhershëm”, ka deklaruar Sela duke kërkuar themelimin edhe të një gjykate speciale.

“Drejtësi do të jemi më tepër nëse i avancojmë kompetencat, nëse përveç prokurorisë speciale do të kemi edhe gjykatë speciale e cila do të merret me procedimin e ankesave që do të bëhen si rezultat i ankimimeve nga prokuroria speciale. Po, përkrahje Prokurorisë Speciale, por ajo duhet t’i dëshmojë opinionit se me të vërtetë është e interesuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin që ka ndodhur në të kaluarën, e që po ndodh edhe sot”, është shprehur Sela.

Edhe partia tjetër opozitare, Lëvizja Besa, i ka dhënë mbështetje vazhdimit të punës së Prokurorisë Speciale, por edhe kjo kërkon që të mos kufizohet puna e saj lidhur me aferën e përgjimeve.

“Ne, si Lëvizje Besa do të insistojmë që prokuroria speciale të vazhdoj me gjithë kapacitetin e saj dhe t'i përmbyll të gjitha lëndët që dalin si indikacione nga afera e përgjimeve për çka edhe kjo prokurori ishte themeluar”, ka deklaruar Bilall Kasami nga Lëvizja Besa.

Nisma e kryeministrit Zoran Zaev për të takuar liderët e këtyre dy partive politike vjen pasi pa 5 votat tyre, ai nuk do të mund të ketë dy të tretat apo 80 në Kuvend nëse ndryshimet përfundimisht nuk mbështeten nga partia më e madhe e opozitës, VMRO DPMNE-ja.

Kjo parti ka dorëzuar mbi 60 amendamente, me të cilat kërkon përbërje krejt të re të Prokurorisë Speciale si dhe hetimin e gjithë punës së saj të bërë që nga formimi i këtij institucioni në vjeshtën e vitit 2015.

Nga LSDM-ja e kryeministrit, Zoran Zaev, qasjen e opozitës e kanë vlerësuar si “jokontruktive me tendencë për të mbrojtur kriminelet e pushtetit të kaluar”.

Miratimi i ndryshimeve në ligjin për Prokurorinë Speciale vlerëson si shumë i rëndësishëm për marrjen e datës në qershor nga Këshilli Evropian për nisjen e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE.