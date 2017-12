Zaevit i tkurret koalicioni

Largimi i Aleancës për Shqiptarët nga Qeveria e Maqedonisë, ka ngushtuar numrat e shumicës parlamentare, e cila tani ka 61 deputetë nga 120 sa numëron Kuvendi, pra aq edhe sa duhet për votimin e Qeverisë.

Shumica parlamentare, me largimin e dy deputetëve të Aleancës kishte mbetur me 60 deputetë, por në radhët e saj ka kaluar një deputet i opozitës maqedonase, duke e rritur numrin në 61.

Edhe pse nuk janë pjesë e shumicës, Qeveria pret mbështetjen edhe të një deputeti të pakicës rome dhe të dy deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare (PDSH), për të cilën flitet se mund të bëhet pjesë e Qeverisë.

Kryeministri Zoran Zaev nuk ndjehet edhe aq i shqetësuar me uljen e numrit të deputetëve të shumicës parlamentare. Ai ka thënë se Qeveria edhe kur ishte formuar, kishte numër të ngushtë të votave. Zaev është shprehur se në rast se humb shumicës, zgjedhjet do të jenë të pashmangshme edhe pse nuk beson se do të vjen deri tek një gjë e tillë.

“Shumicë të ngushtë kishim edhe gjatë formimit të Qeverisë. Kjo shumicë edhe tani sillet mes 61 dhe 65 deputetë, varësisht nga përcaktimi i tyre, nga pikat e rendit të ditës. Unë nuk jam i ngarkuar shumë me këtë çështje, derisa të ketë shumicë, do të ketë edhe Qeveri. Kur nuk do të ketë shumicë, atëherë partitë do të rigrupohen për krijimin e një shumice të re, por nëse nuk formohet, zgjedhjet do të na ikin. Si drejtues i Qeverisë dhe i partisë më të madhe, në vitin 2018 nuk planifikoj të ketë zgjedhje, pasi këtë vit na pret shumë punë për ngritjen e standardit të qytetarëve dhe realizimin e pritjeve të tyre”, ka deklaruar kryeministri Zaev.

Njohësit e çështjeve politike thonë se pavarësisht numrave në ulje të shumicës, zgjedhje nuk do të ketë, jo për shkak të numrave, por insistimit të faktorëve ndërkombëtarë, të cilët kërkojnë përmbushjen e reformave dhe zhbllokimin e procesit euro-integrues. Vlladimir Bozhinovski nga Instituti për Hulumtime Politike thotë zgjedhje mund të ketë, por jo në vitin 2018.

“Ashtu sikur që duhen 61 deputetë për votimin e Qeverisë, aq duhen edhe për të shpërndarjen e Kuvendit, vetëm nëse Qeveria nuk vendos që vet të jap dorëheqje. Edhe për këtë nevojitet marrëveshje mes partnerëve të koalicionit”, ka deklaruar thotë Bozhinovski, duke theksuar se Qeverinë e pret punë e madhe, në veçanti në zbatimin e reformave në gjyqësor dhe afrimin e qëndrimeve apo edhe zgjidhjen përfundimtare të kontestit me Greqinë për çështjen e emrit.

Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se pavarësisht se janë larguar nga Qeveria, do të mbështesin reformat që janë në interes për qytetarët, ndërsa përsërisin se një nga shkaqet e largimit është edhe mospajtimet me elementet e Qeverisë së kaluar në Qeverinë e tanishme, duke aluduar në Bashkimin Demokratik për Integrim (BDI).

“Një pjesë e regjimit të kaluar ka mbetur brenda qeverisë. Sigurisht se mbi bazën e kësaj kemi dilema, veçanërisht sa i takon pjesës shqiptare, etno-gjeografisë shqiptare, por ne shpresojmë që Qeveria të jetë ashtu ishte premtuar, se do të jetë reformatore. Aleanca për Shqiptarët me deputetët e saj në Kuvend do të mbështesë të gjitha proceset reformuese, do të përkrahim të gjitha ligjet që përbërjen e tyre kanë elemente reformuese”, ka deklaruar Elmi Aziri, nënkryetar i Aleancës për Shqiptarët.