Analistët, kundër zgjedhjeve të parakohshme në Maqedoni

Analistët në Maqedoni thonë se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare nuk është në interes as të partive politike në pushtet, të cilat presin të bëhen të dukshme rezultatet e politikave të Qeverise pasi të përfundojë procesi i zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, e as në favor të opozitës maqedonase, e cila tani është më shumë se kurdoherë e përçarë.

Ideja për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është diskutuar në opinion si mundësi për të arritur cenuesin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të shtetit prej 40 për qind, në rast se opozita në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të fshehtë, bojkoton zgjedhjet si në rastin e referendumit për Marrëveshjen për emrin.

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev ka refuzuar gjatë të mërkurës të komentojë çështjen e cenuesit, duke theksuar se është i fokusuar te ndryshimet kushtetuese, të cilat, siç është shprehur ai, kanë peshën më të madhe, për momentin.

“Besoj se pas festave dhe pas seancës që është caktuar më datë 9 janar, atëherë do të hapim këto tema dhe do të ju përgjigjemi këtyre pyetjeve. Por, përgjigja ime është se, besoj që 40 për qind e cenuesit do të arrihet në këtë sfidë konkurruese mes më shumë kandidatëve, jo vetëm Qeveri dhe opozitë, ose majtistët dhe djathtistët”, është shprehur Zaev.

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev disa herë ka theksuar se ai personalisht është kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, sepse ato, sipas tij, do t’i bllokonin reformat ekonomike, njëherësh do të frenonin procesin e integrimit të shtetit në familjen evropiane.

Edhe lideri i partisë shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI),Ali Ahmeti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kishte deklaruar se Maqedonisë nuk i duhen zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Përderisa nga partia maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE nuk janë përgjigjur konkretisht se nëse janë pro ose kundër zgjedhjeve të parakohshme, duke thënë se kjo parti është e gatshme të ballafaqohet me popullin nëse ato eventualisht organizohen.

“Ne jemi të gatshëm si parti për zgjedhje parlamentare pavarësisht se kur ata do të organizohen. Nuk i ikim ballafaqimit me popullin”, kanë thënë nga VMRO-ja.

Ndërkaq, Mitko Gaxhoski njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia si shtet asgjë të mirë nuk do të mund të fitojë me organizmin eventual të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare bashkë me ato presidencialet në pranverë të vitit të ardhshëmn përpos që do të humbasë kohë e cila është shumë e çmuar për realizimin e reformave.

“Mendoj se opsioni për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më së paku i konvenojnë pushtetit, mendoj partive në opozitë. E them këtë sepse të gjitha rezultat nga realizmi i politikave të caktuara pritet të bëhen të dukshme pas realizmit të procesit për zgjidhjen e çështjes së emrit. Për këtë arsye nuk besoj se do mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, bashkë me ato presidencialet”, thotë Gaxhoski.

Në anën tjetër, eksperti i ekonomisë, Visar Ademi, për Radion Evropa e Lirë thotë se organizmi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, bashkë me ato presidenciale do të shpërqendrojë drejtuesit e shtetit nga zgjidhja e problemeve ekonomike.

“Nëse do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare bashkë me ato presidencialet , kjo do të ketë ndikim të drejtpërdrejte në shpenzimet nga buxheti, sepse pikë së pari, ato nuk janë të planifikuara dhe ky është efekti i drejtpërdrejtë”.

“Kurse efekti indirekt është shumë më i madh sepse dy vjetët e para, Qeveria e Zoran Zaevit ishte e fokusuar në stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e institucioneve politike dhe nuk është se kemi pasur fokus në ekonomi”, thotë Ademi.

Ndryshe, burime të Qeverisë kanë bërë të ditur se në rast se opozita vendos të bojkotojë zgjedhjet do të diskutohet dhe mundësia që Qeveria të iniciojë ndryshime të reja kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë nga Parlamenti.

Ndërkohë , kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi të martën ka bërë të ditur se me 2 ose 3 shkurt të vitit të ardhshëm do t’i shpallë zgjedhjet presidenciale, të cilat do të duhet të mbahen kah fundi i marsit ose në fillim të prillit të vitit të vitit 2019.