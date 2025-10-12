Radoniqi: KQZ-ja ka marrë masa që të mos përsëriten problemet e 9 shkurtit
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, e ushtroi të drejtën e votës në një qendër votimi në Pejë.
Pas votimit, ai tha se KQZ-ja ka marrë të gjitha masat që të mos përsëriten problemet e ngjashme me ato të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, kur platforma e publikimit të rezultateve ka pasur pengesa të vazhdueshme.
“Në këto zgjedhje kemi përmirësuar platformën, ku presim të dalim me rezultatet preliminare. Gjithashtu, edhe qendrat komunale të numërimit janë të pajisura me të gjitha pajisjet për numërim”, tha Radoniqi.
Kush garon?
Për zgjedhjet lokale janë certifikuar 5.626 kandidatë, përfshirë 206 kandidatë për kryetarë komunash dhe të tjerët për ulëse në kuvendet komunale.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në garë janë 93 subjekte politike, ndër to 32 parti, 32 iniciativa qytetare, 2 koalicione dhe 27 kandidatë të pavarur.
Votuesit duhet të plotësojnë dy fletëvotime në kabinën e votimit: një për kryetarin e komunës dhe një tjetër për kandidatin për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe subjektin politik me të cilin ai garon.
Në Mitrovicë të Veriut u hapën vendvotimet
Vendvotimet në Shkollën Teknike në Mitrovicën e Veriut u hapën në orën 7:00 dhe votuesit e parë tashmë kanë hedhur votën e tyre.
Një banore e Mitrovicës së Veriut, e cila ka votuar, tha shkurt për Radion Evropa e Lirë se dëshiron ndryshime, para së gjithash zëvendësimin e kryetarëve shqiptarë.
Kjo komunë, ashtu si edhe tri të tjerat të banuara me shumicë shqiptare në veri - Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi - u udhëhoqën nga kryetarë shqiptarë nga viti 2023.
Vendvotimet hapur nga ora 7:00 deri në 19:00
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se vendvotimet në të gjitha komunat e Kosovës do të jenë të hapura nga ora 7:00 deri në 19:00.
Sipas të dhënave të KQZ-së, në mbarë vendin janë organizuar 938 qendra votimi me gjithsej 2.625 vendvotime.
Për qytetarët që votojnë nga jashtë vendit, është mundësuar votimi me postë - proces që ka nisur më 17 shtator dhe ka përfunduar më 11 tetor.