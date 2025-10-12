Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Qendër votimi në Prishtinë.
Qendër votimi në Prishtinë.
Lajme

Drejtpërdrejt Kosova voton për zgjedhjet lokale

E përditësuar

• Në Kosovë mbahen sot zgjedhjet për kryetarë të komunave dhe përfaqësues të kuvendeve komunale.

• Të drejtë vote kanë 2 milionë e 69 mijë e 98 votues brenda Kosovës, ndërsa rreth 44 mijë votues kanë qenë të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit.

• Institucionet e Kosovës dhe misionet ndërkombëtare u kanë bërë thirrje qytetarëve të votojnë lirshëm dhe pa ndikime të jashtme.


Postim i ri
07:46

Radoniqi: KQZ-ja ka marrë masa që të mos përsëriten problemet e 9 shkurtit

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, e ushtroi të drejtën e votës në një qendër votimi në Pejë.

Pas votimit, ai tha se KQZ-ja ka marrë të gjitha masat që të mos përsëriten problemet e ngjashme me ato të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, kur platforma e publikimit të rezultateve ka pasur pengesa të vazhdueshme.

“Në këto zgjedhje kemi përmirësuar platformën, ku presim të dalim me rezultatet preliminare. Gjithashtu, edhe qendrat komunale të numërimit janë të pajisura me të gjitha pajisjet për numërim”, tha Radoniqi.

Një qytetare duke votuar.
Një qytetare duke votuar.


07:24

Kush garon?

Për zgjedhjet lokale janë certifikuar 5.626 kandidatë, përfshirë 206 kandidatë për kryetarë komunash dhe të tjerët për ulëse në kuvendet komunale.

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në garë janë 93 subjekte politike, ndër to 32 parti, 32 iniciativa qytetare, 2 koalicione dhe 27 kandidatë të pavarur.

Votuesit duhet të plotësojnë dy fletëvotime në kabinën e votimit: një për kryetarin e komunës dhe një tjetër për kandidatin për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe subjektin politik me të cilin ai garon.

Nga një qendër votimi në Prishtinë.
Nga një qendër votimi në Prishtinë.
07:21

Në Mitrovicë të Veriut u hapën vendvotimet

Vendvotimet në Shkollën Teknike në Mitrovicën e Veriut u hapën në orën 7:00 dhe votuesit e parë tashmë kanë hedhur votën e tyre.

Një banore e Mitrovicës së Veriut, e cila ka votuar, tha shkurt për Radion Evropa e Lirë se dëshiron ndryshime, para së gjithash zëvendësimin e kryetarëve shqiptarë.

Kjo komunë, ashtu si edhe tri të tjerat të banuara me shumicë shqiptare në veri - Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi - u udhëhoqën nga kryetarë shqiptarë nga viti 2023.

Votimi në Mitrovicë të Veriut.
Votimi në Mitrovicë të Veriut.


07:15

Vendvotimet hapur nga ora 7:00 deri në 19:00

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se vendvotimet në të gjitha komunat e Kosovës do të jenë të hapura nga ora 7:00 deri në 19:00.

Sipas të dhënave të KQZ-së, në mbarë vendin janë organizuar 938 qendra votimi me gjithsej 2.625 vendvotime.

Për qytetarët që votojnë nga jashtë vendit, është mundësuar votimi me postë - proces që ka nisur më 17 shtator dhe ka përfunduar më 11 tetor.

Qendër votimi në Prishtinë.
Qendër votimi në Prishtinë.

Shfaq më shumë

XS
SM
MD
LG